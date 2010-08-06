Семейный альбом Славы Нагорного и Леси Кодуш

Слава Нагорный, певец:

Я подошел и познакомился, но никакого особенного эффекта, ожидаемого для меня, не произвел.





Леся Кодуш, певица:

Он из очень спокойных людей, которые не кичатся чем-то, а просто уверенные в себе. Поэтому я немного высокомерно на него посмотрела, приятно познакомиться, и все.





Совместные поездки, выступление в одном коллективе сблизили молодых людей. Слава планировал растопить сердце возлюбленной шоколадными угощениями. Но Леся оказалась стойкой к стандартным девичьим слабостям.





Слава Нагорный, певец:

Все мои попытки оказались тщетными. Леся сказала, что я такой классный, но просто ей как братик. Я подумал, что все, пол стипендии на угощения потратил и все было зря.





Вскоре появился творческий дуэт Леси и Славы. Они оказались привязанными друг к другу профессионально. Но пресса их тут же поженила. А ведущие концертов умудрялись запутать не только зрителей, но и родственников певцов.





Слава Нагорный, певец:

Говорят, встречайте Леся и Слава Нагорные, а у нас вообще еще ничего не было! Даже не встречались. Подходит ко мне мама и говорит, что мог бы на свадьбу позвать.





После этого случая Леся окончательно обозлилась на общественность и решила окончательно прекратить все отношения со Славой, как раз отпуск начался во время. Однако, окончание летних каникул и Леся и Слава ждали с нетерпением. А первая же встреча направила их отношения в любовно-романтическое русло.





Под балконом у возлюбленной пели серенады, нанятые Славой мексиканцы. А дома он устраивал в честь возлюбленной японские вечера. Слава сделал Лесе предложение на нулевом километре, где начинается отсчет всех дорог.





Закружились рабочие будни, отгремела свадьба и медовый месяц, молодые с трепетом ожидали своего первенца. До последнего Слава и Леся просили не сообщать им пол будущего ребенка, а друзья на все лады пророчили мальчика.





Леся Кодуш, певица:

У нас были совместные роды, то есть он был со мной рядом, поддерживал и помогал. И конечно, когда родилась Эмилия, все внимание переключилось на нее, про меня все забыли, папочке отдали ребенка, стали поздравлять. А я ничего не слышу, я не знаю, кто у нас родился. И Слава мне сказал, что у меня девочка. Это на самом деле было неожиданно.





Только спустя месяц после рождения малышки, молодым родителям удалось найти единственное и неповторимое имя для дочери. Теперь семейство в полном составе и на работе, и на отдыхе.

Воздушные облака прекрасных мгновений редко окутывают личную жизнь эстрадных исполнителей. Совместная летопись Леси Кодуш и Славы Нагорного поражает коллекцией сюрпризов и подарков, которые они преподнесли друг другу. Правда, знакомство на музыкальном кастинге не предвещало никому ни конфет, ни букетов...