Не стыдно ли было группе «Городская тоска» отдавать свою композицию в дурацкий фильм «Гитлер Капут»?

Концерт группы «Городская тоска» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Городская тоска» была создана в Гомеле в 1997 году. В 2002 с помощью известного рэпера Сереги выпустили первый альбом. Участники различных фестивалей и конкурсов, среди которых – «Rap Music», «Новая волна». Обладатели «Рок-короны», как лучший хип-хоп проект Беларуси. Записали совместные треки с группой «Крамбамбуля», Анатолием Ярмоленко, Серегой. Одна из композиций группы вошла в саундтрек к фильму «Гитлер Капут». В прошлом году выпустили очередной альбом.

Дмитрий Врангель:

C кем из мэтров вам приходилось работать на одной сцене?

Группа «Городская тоска»:

С Анатолием Ярмоленко.

Дмитрий Врангель:

С кем бы вам хотелось записать совместно трек?

Группа «Городская тоска»:

С Киркоровым и SnoopDogg.

Нина Богданова:

Есть поговорка: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Касается ли это творчества группы «Городская тоска»? Интересна ли ваша музыка иностранцам? Ведь они не понимают текст, им может все показаться монотонным и тоскливым?

Группа «Городская тоска»:

Насчет корабля это к нам не относится, конечно. Мы не суеверные, мы плывем в нужном направлении и постоянно двигаемся вперед. Насчет иностранцев мы можем делом доказать, что иностранцы слушают нашу музыку и понимают ее, потому что у нас есть много совместных композиций с немецкими и американскими хип-хоп командами, поэтому нам есть чем похвастаться.

Зритель из зала:

Поклонники метала и рэпа часто враждовали в нашей стране. Как обстоит дело сегодня?

Группа «Городская тоска»:

Это было в 90-е. Сейчас все нормально. Это творчество, каждая музыка предназначена для своей категории слушателей, поэтому главное, чтобы все было качественно.

Зритель из зала:

Хип-хоп культура – это творчество людей малообразованных?

Группа «Городская тоска»:

По-мойму даже если ты без ноги - ты можешь петь песни.

Зритель из зала:

Какой гонорар заплатил Анатолий Ярмоленко за участие в записи совместного с вами трека?

Группа «Городская тоска»:

Мы просто работали вместе, и о деньгах не шло никакой речи. Мы предложили записать совместную композицию, и Анатолию Ивановичу понравилось.

Нина Богданова:

Хватает ли вам тех средств, которые вы зарабатываете на концертах, потому что даже мега-популярные атристы не могут похвастаться хорошими гонорарами.

Группа «Городская тоска»:

Мы не будем хвастаться гонорарами. Денег не хватает, но мы работаем над этими вопросами, параллельно работаем над другими вопросами. Все в совокупности нас устраивает. Это белорусский шоу-бизнес. Все кроме всего занимаются чем-то другим. А музыка – это просто для души. Мы танцуем и поем, мы работаем в Гомельской областной филармонии.

Зритель из зала:

Как вы относитесь к фристайлу в рэпе. Можете попробовать что-нибудь в этом духе?

Группа «Городская тоска»:

Мы относимся к этому очень положительно. (поют - прим. ред.)

Зритель из зала:

Коснулись ли вас какие-нибудь события 90-х годов?

Группа «Городская тоска»:

Наша группа как раз образовалась в эти смутные времена в 97 году, поэтому мы пережили какие-то моменты, которые происходили в нашей стране. Были драки, мы отстаивали свою честь, мы ее отстояли, поэтому мы сейчас на сцене.

Дмитрий Врангель:

Вам не обидно, что Серега, Макс Лоуренс, Тимур в Москве, а вы здесь?

Группа «Городская тоска»:

Мы любим свою страну, зачем уезжать куда-то, что-то искать, если и здесь хорошо. Мы выезжаем на гастроли, на концерты, а живем здесь. Здесь родной воздух, родная природа, родные люди.

Дмитрий Врангель:

У вас нет ссор между теми, кто уехал в Москву?

Группа «Городская тоска»:

Мы с ними дружим, переговариваемся. Не факт, что там лучше, чем у нас. Везде есть свои плюсы и минусы.

Зритель из зала:

Вам не стыдно, что вы отдали свою композицию в такой дурацкий фильм, как «Гитлер Капут»?

Группа «Городская тоска»:

Почему это «дурацкий» фильм? А игра Стоянова? По-моему он был великолепен.

Зритель из зала:

Что вы сделали для рэпа?

Группа «Городская тоска»:

Мы его делаем и продолжаем делать. Мы являемся организаторами различных концертов и фестивалей у нас в Гомеле и вообще по стране. Мы продвигаем эту культуру.

Зритель из зала:

Почему вы назвали так свою группу? В Гомеле тоскливо?

Группа «Городская тоска»:

Это было в 90-х, тогда было немного тоскливо. Но постепенно ситуация вырулилась в основное русло, и мы сейчас, наоборот, удаляем чувства тоски из людей.

Зритель из зала:

Если бы вы не читали рэп, какое бы другое направление вы бы выбрали?

Группа «Городская тоска»:

Оперу, регги.

Зритель из зала:

Было ли в вашем прошлом что-то такое, за что сейчас стыдно?

Группа «Городская тоска»:

Я учился плохо в школе. Мои родители с красными дипломами, золотыми медалями, а я - нет.

Зритель из зала:

Говорят, что рэп – это социальное явление. Что вас волнует в этой жизни, о чем бы вы хотели поведать миру?

Группа«Городская тоска»:

О выходе из городской тоски.

Зритель из зала:

Почему вы такие мертвые? Вы любите слушателей? Почему вы не заводите их, чтобы они подвигались, потанцевали?

Группа «Городская тоска»:

По-моему вы и так прекрасно двигаетесь, зачем вас заводить? На самом деле нам очень нравятся зрители, потому что от блеска их глаз ты заряжаешься энергией, которой хватает до следующего концерта.

Зритель из зала:

Ваша группа вызывает у меня тоску. Это со мной что-то или с вами?

Группа «Городская тоска»:

Когда мы перейдем к следующему треку, мы выведем тебя из городской тоски и заставим танцевать.

Зритель из зала:

Серега помог белорусскому рэпу или навредил?

Группа «Городская тоска»:

Такое чувство, что у нас в Беларуси есть только один Серега. Серега хорош, но он – не показатель. У каждого свои мнения, у каждого свое стремление в жизни.