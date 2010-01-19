Опера «Богема» прошла в лондонском... пивном баре «Петух»

Лондонская компания занимается сближением «высокого искусства» и народа.

Это непрестижный район Лондона Килбурн. Там есть таверна, вернее, обычный паб с названием «Петух». В отличие от ортодоксальных реставраторов классического искусства, создатели британской театральной компании OperaUpClose занимаются адаптацией знаменитых произведений прошедших эпох для широкой современной аудитории. Они решили поставить оперу Пуччини в пабе «Петух». Сюжеты и язык оперы осовременили, сделали так, чтобы это было интересно обычным людям. Аплодисменты посетителей паба свидетельствует об успехе эксперимента.

Робин Нортон-Хейл, директор:

- Я прочитала «Богему» по-новому. События происходят сейчас в Лондоне. Мими – это эмигрантка из Румынии, Рудольф – парень из среднего класса. Они влюбились, но денег на бесконечные совместные забавы и вечеринки не хватает. Даже случайные любители пива удивляются, а потом наслаждаются неожиданным представлением. Энтузиасты компании OperaUpClose считают, что, так называемое, элитарное искусство может быть интересно самой широкой аудитории и занимаются соответствующими адаптациями.

Энтони Флаум, певец:

- На самом деле, первый, третий и четвертый акты «Богемы» мы показываем в маленьком театре по соседству, там помещаются только 30 зрителей. На второй акт труппы зрители приходят сюда, в паб.

Анабэль Маунтфорт, певица:

- Невероятный опыт. Думаю, только таким образом, работая в банальном окружении, можно воспитать настоящий профессионализм. Мы поражаемся, да и публика удивляется своим чувствам, тому, что получает наслаждение от оперы.

Постановка, кстати, проходит каждый день. Существуют даже две труппы, которые выступают по очереди – то первая, то вторая. Самое любопытное, что постановка стала сенсационной. Уже в начале декабря билеты были проданы до конца января.

Посетители паба радуются, смеются и удивляются:

- Замечательно! Искусство – в массы! Раньше я считал, что опера – это что-то скучное, сонное и ненужное.

- Это было супер! Они превосходно играют. Последний раз я так развлекался в детстве на кукольном шоу. А тут я все время хотел крикнуть тому ревнивцу: «Ты, дурень! Брось ее!». Вообще было смешно.

Высоколобое лондонское паблисити считает эксперимент ужасным. Остальные говорят, что это шаг в правильном направлении. Сам театр собирается продолжать адаптацию оперной классики для представления в современном интимном окружении.