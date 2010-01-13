Группа «Дрозды»: Нам больше нравятся доступные девушки

Группа «Дрозды» была создана в 2004 году. Среди достижений команды третья премия на конкурсе «Пять звезд» в Сочи и два альбома. Сами музыканты шутливо называют свое направление баян-балаллайка-джаз-дэнс. Народу их песни нравятся, ведь в них поется о нем - народе. Лидер группы - Виталий Карпанов.
Зритель из зала:
Ребята, а много ли у вас холостяков в группе?
Группа «Дрозды»:
Если быть откровенным, холостяком в группе являюсь пока только я. А пацаны, уже все… Так что, девчонки, все внимание на меня.
Зритель из зала:
Что вас подтолкнуло начать выступать?
Группа «Дрозды»:
Огромное желание показать мой великолепный вокал, проявить себя, реализовать. Мы участвовали во всех конкурсах самодеятельности и вот сейчас мы перед вами.
Зритель из зала:
А чья идея была?
Группа «Дрозды»:
Идея была барабанщика. Он сказал: «Ребята, давайте сделаем что-нибудь с Виталиком, пускай он поет, а мы ему поможем».
Зритель из зала:
Судя по всему, Виталик тогда танцевал?
Группа «Дрозды»:
Ну, я и сейчас танцую, если вы не заметили.
Зритель из зала:
Почему ваша группа называется «Дрозды»? Это в честь населенного пункта?
Группа «Дрозды»:
В том числе и в честь населенного пункта, потом, как выяснилось, оно рифмуется хорошо. Слоган такой рекламный. Мы ходы продумали, все это – маркетинг.
Зритель из зала:
Как ваша группа создавалась?
Группа «Дрозды»:
Мы взяли кредит, если честно говорить…Состав набирался, кто мог брать кредит, тот мог попадать в группу «Дрозды», то есть, у кого были поручители и возможность. Вот и сейчас Илья в ипотеке этой.
Зритель из зала:
Вы начинали, как альтернативный музыкант. А кто-нибудь из бывших соратников по «альтернативе» вам помогает сейчас?
Группа «Дрозды»:
Да, мы начинали, как альтернативные музыканты. У нас Андрей до сих пор в «альтернативе». Он играет «Fugin-джаз» это когда не получается. А сейчас наш стиль официально называется «социальный джаз». «Социальный джаз» это всем доступный джаз. Через нашу группу вы могли бы дойти до глубокого джаза.
Зритель из зала:
Вы не могли бы поменяться сейчас инструментами и попробовать что-нибудь играть?
Группа «Дрозды»:
Могли бы.
Зритель из зала:
На ваш взгляд, какой музыки сейчас не хватает нашей эстраде?
Группа «Дрозды»:
Наша эстрада полностью укомплектована. Вот я сейчас смотрю, Леша Хлестов есть, Венера, J-Морс – все стили присутствуют. Осталось группу «Дрозды» на российский рынок продвинуть и на Украину, и все…
Зритель из зала:
А что вам мешает выйти на рынок?
Группа «Дрозды»:
Так у нас есть точки на рынке. На «Черкизоне» у нас были, но их закрыли. А сейчас уже пошли подвижки открывать по новой, так что мы уже на рынке присутствуем.
Зритель из зала:
Как вы относитесь к критикам, которые пишут о вас очень много плохого?
Группа «Дрозды»:
Я еще не встречал таких критиков, которые бы о нас очень много плохого писали. А вообще, критики, которые пишут плохо – это же замечательно, ведь кто-то прочитает, до этого не знавший группу «Дрозды», заинтересуется, кто палит этот неизвестный коллектив, что это за группа, почему о них так пишут? И он полез в интернет, залез на наш сайт, а вдруг это предприниматель, а у него корпоратив.
Зритель из зала:
Ты просыпаешься рано утром с любимой девушкой после бурной ночи и начинаешь шутить? Мне кажется это несовместимые вещи.
Группа «Дрозды»:
Нет, я до бурной ночи шутил. Пять секунд…
Зритель из зала:
Есть все-таки время, когда ты не шутишь – с утра.
Группа «Дрозды»:
Да, с утра я полностью серьезен. Я понимаю: «Оплошал вчера».
Зритель из зала:
Вы сказали, ваш коллектив составляется из тех, кто возьмет кредит. Я взял, но делать ничего не умею. Есть ли у меня какой-то шанс попасть к вам в группу?
Группа «Дрозды»:
Ты зря так. Ты уже взял кредит. Ты уже многое сделал. У тебя есть все шансы, делать необязательно что-то. В шоу-бизнесе главное кредит, если ты в кредите, то каким-то образом мы тебя будем показывать на телевидении, я свожу тебя на радио, у меня есть там друзья. Мы раскрутим тебя, я скажу, что ты играешь у нас на колонке.
Зритель из зала:
Вашей группе уже пять лет, а вы все топчетесь на одном месте. А когда же ждать какого-то прогресса, продвижения куда-либо?
Группа «Дрозды»:
Очень хороший вопрос. Просто на самом деле мы группа «Топтуны». Мы нашли свою нишу, мы ее топчем. Наша задача сейчас натоптать в банках счета. Мы не дергаемся вправо-влево. Мы знаем свою целевую аудиторию, и, пользуясь случаем, я хочу передать привет всем директорам фирм, компаний, ИПшникам. Всем привет.
Зритель из зала:
Вам больше нравятся блондинки, брюнетки или рыженькие?
Группа «Дрозды»:
Доступные.
Зритель из зала:
Что должна сделать та доступная, чтобы провести с вами вечер в каком-нибудь тихом ресторане? Любая из доступных. Естественно, за ваш счет из кредита.
Группа «Дрозды»:
Необязательно что-нибудь делать. Пусть она мне напишет в «Одноклассники». Я, в принципе, всем отвечаю «В контакте», в «аське». Пусть напишет: «Виталик, давай встретимся за твой счет». Обязательно, чтобы указали, потому что обычно я думаю, если меня зовут, то….
Зритель из зала:
Утверждают, что вы глубокой, тонкой души человек, но откуда такие простые тексты песен?
Группа «Дрозды»:
Я глубокой, тонкой души человек. Человек из народа.
Зритель из зала:
Виталий, вы иногда преддворяете свои песни какой-то словесной чушью, зачем? Нам и так тяжело вас слушать, а тут еще это.
Группа «Дрозды»:
Ну, это вы с образованием пришли, а люди есть простые, им нужно что-нибудь свежее.
Зритель из зала:
Расскажите об образовании ваших ребят. Особенно аккордеонист классно играет.
Группа «Дрозды»:
У меня масса «корочек». Самое последнее образование я получил в Академии музыки. По мне, может, и не видно, но было дело.
Зритель из зала:
Какая специальность?
Группа «Дрозды»:
Балалайка. Боем пять лет учился играть.
Зритель из зала:
А аккордеонист?
Группа «Дрозды»:
Аккордеонист у нас по иерархии самый высший. Он магистр. Он закончил Академию музыки, а потом еще магистратуру, и сейчас у него планы (только – никому!) он хочет в аспирантуру, потому что там стипендия 700 тысяч.
Зритель из зала:
Ясно. А гитарист?
Группа «Дрозды»:
Олег закончил Институт культуры и отдыха по классу «отдых в кабаке».
Зритель из зала:
Как вы относитесь к конкурсу «Евровидение»?
Группа «Дрозды»:
Хорошо очень относимся, и, в принципе, если нам предложат, мы поедем, мы не откажемся, крылья нацепим.
Зритель из зала:
А почему никто не предлагает?
Группа «Дрозды»:
Ты знаешь, крылья не подобрали нам еще.
Зритель из зала:
Ребята, вы уже не первая группа, исполнители, которые говорят: «Нам предложат». Такое ощущение, что все, простите, зажрались своими амбициями и ждут, что кто-то позвонит, пригласит, предложит. Ведь творческий человек должен чего-то добиваться сам, пробиваться к вершине славы, а не сразу так приехал лифт: «Пожалуйста, проедемте с нами наверх!»
Группа «Дрозды»:
Тут такая ситуация, просто мы зажрались своими амбициями и ждем лифт.
Зритель из зала:
Виталик, вы песни пишете сами? У вас довольно-таки темы неплохие.
Группа «Дрозды»:
Спасибо за темы. Песни мы, конечно, пишем сами. Мы садимся иногда, вот вчера придумали новую песню. Все же из жизни, не надо далеко ходить, что-то придумывать. Ведь про любовь петь – это все временно, это период с 15 до 20. Эта ниша уже занята, Леша Хлестов поет про любовь. Мы поем про любовь с обратной стороны – что потом, после любви. Любовь прошла – остался быт. Мы поем про быт, социальный быт.