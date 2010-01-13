Группа «Дрозды»: Нам больше нравятся доступные девушки

Концерт группы «Дрозды» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Дрозды» была создана в 2004 году. Среди достижений команды третья премия на конкурсе «Пять звезд» в Сочи и два альбома. Сами музыканты шутливо называют свое направление баян-балаллайка-джаз-дэнс. Народу их песни нравятся, ведь в них поется о нем - народе. Лидер группы - Виталий Карпанов.

Зритель из зала:

Ребята, а много ли у вас холостяков в группе?

Группа «Дрозды»:

Если быть откровенным, холостяком в группе являюсь пока только я. А пацаны, уже все… Так что, девчонки, все внимание на меня.

Зритель из зала:

Что вас подтолкнуло начать выступать?

Группа «Дрозды»:

Огромное желание показать мой великолепный вокал, проявить себя, реализовать. Мы участвовали во всех конкурсах самодеятельности и вот сейчас мы перед вами.

Зритель из зала:

А чья идея была?

Группа «Дрозды»:

Идея была барабанщика. Он сказал: «Ребята, давайте сделаем что-нибудь с Виталиком, пускай он поет, а мы ему поможем».

Зритель из зала:

Судя по всему, Виталик тогда танцевал?

Группа «Дрозды»:

Ну, я и сейчас танцую, если вы не заметили.

Зритель из зала:

Почему ваша группа называется «Дрозды»? Это в честь населенного пункта?

Группа «Дрозды»:

В том числе и в честь населенного пункта, потом, как выяснилось, оно рифмуется хорошо. Слоган такой рекламный. Мы ходы продумали, все это – маркетинг.

Зритель из зала:

Как ваша группа создавалась?

Группа «Дрозды»:

Мы взяли кредит, если честно говорить…Состав набирался, кто мог брать кредит, тот мог попадать в группу «Дрозды», то есть, у кого были поручители и возможность. Вот и сейчас Илья в ипотеке этой.

Зритель из зала:

Вы начинали, как альтернативный музыкант. А кто-нибудь из бывших соратников по «альтернативе» вам помогает сейчас?

Группа «Дрозды»:

Да, мы начинали, как альтернативные музыканты. У нас Андрей до сих пор в «альтернативе». Он играет «Fugin-джаз» это когда не получается. А сейчас наш стиль официально называется «социальный джаз». «Социальный джаз» это всем доступный джаз. Через нашу группу вы могли бы дойти до глубокого джаза.

Зритель из зала:

Вы не могли бы поменяться сейчас инструментами и попробовать что-нибудь играть?

Группа «Дрозды»:

Могли бы.

Зритель из зала:

На ваш взгляд, какой музыки сейчас не хватает нашей эстраде?

Группа «Дрозды»:

Наша эстрада полностью укомплектована. Вот я сейчас смотрю, Леша Хлестов есть, Венера, J-Морс – все стили присутствуют. Осталось группу «Дрозды» на российский рынок продвинуть и на Украину, и все…

Зритель из зала:

А что вам мешает выйти на рынок?

Группа «Дрозды»:

Так у нас есть точки на рынке. На «Черкизоне» у нас были, но их закрыли. А сейчас уже пошли подвижки открывать по новой, так что мы уже на рынке присутствуем.

Зритель из зала:

Как вы относитесь к критикам, которые пишут о вас очень много плохого?

Группа «Дрозды»:

Я еще не встречал таких критиков, которые бы о нас очень много плохого писали. А вообще, критики, которые пишут плохо – это же замечательно, ведь кто-то прочитает, до этого не знавший группу «Дрозды», заинтересуется, кто палит этот неизвестный коллектив, что это за группа, почему о них так пишут? И он полез в интернет, залез на наш сайт, а вдруг это предприниматель, а у него корпоратив.

Зритель из зала:

Ты просыпаешься рано утром с любимой девушкой после бурной ночи и начинаешь шутить? Мне кажется это несовместимые вещи.

Группа «Дрозды»:

Нет, я до бурной ночи шутил. Пять секунд…

Зритель из зала:

Есть все-таки время, когда ты не шутишь – с утра.

Группа «Дрозды»:

Да, с утра я полностью серьезен. Я понимаю: «Оплошал вчера».

Зритель из зала:

Вы сказали, ваш коллектив составляется из тех, кто возьмет кредит. Я взял, но делать ничего не умею. Есть ли у меня какой-то шанс попасть к вам в группу?

Группа «Дрозды»:

Ты зря так. Ты уже взял кредит. Ты уже многое сделал. У тебя есть все шансы, делать необязательно что-то. В шоу-бизнесе главное кредит, если ты в кредите, то каким-то образом мы тебя будем показывать на телевидении, я свожу тебя на радио, у меня есть там друзья. Мы раскрутим тебя, я скажу, что ты играешь у нас на колонке.

Зритель из зала:

Вашей группе уже пять лет, а вы все топчетесь на одном месте. А когда же ждать какого-то прогресса, продвижения куда-либо?

Группа «Дрозды»:

Очень хороший вопрос. Просто на самом деле мы группа «Топтуны». Мы нашли свою нишу, мы ее топчем. Наша задача сейчас натоптать в банках счета. Мы не дергаемся вправо-влево. Мы знаем свою целевую аудиторию, и, пользуясь случаем, я хочу передать привет всем директорам фирм, компаний, ИПшникам. Всем привет.

Зритель из зала:

Вам больше нравятся блондинки, брюнетки или рыженькие?

Группа «Дрозды»:

Доступные.

Зритель из зала:

Что должна сделать та доступная, чтобы провести с вами вечер в каком-нибудь тихом ресторане? Любая из доступных. Естественно, за ваш счет из кредита.

Группа «Дрозды»:

Необязательно что-нибудь делать. Пусть она мне напишет в «Одноклассники». Я, в принципе, всем отвечаю «В контакте», в «аське». Пусть напишет: «Виталик, давай встретимся за твой счет». Обязательно, чтобы указали, потому что обычно я думаю, если меня зовут, то….

Зритель из зала:

Утверждают, что вы глубокой, тонкой души человек, но откуда такие простые тексты песен?

Группа «Дрозды»:

Я глубокой, тонкой души человек. Человек из народа.

Зритель из зала:

Виталий, вы иногда преддворяете свои песни какой-то словесной чушью, зачем? Нам и так тяжело вас слушать, а тут еще это.

Группа «Дрозды»:

Ну, это вы с образованием пришли, а люди есть простые, им нужно что-нибудь свежее.

Зритель из зала:

Расскажите об образовании ваших ребят. Особенно аккордеонист классно играет.

Группа «Дрозды»:

У меня масса «корочек». Самое последнее образование я получил в Академии музыки. По мне, может, и не видно, но было дело.

Зритель из зала:

Какая специальность?

Группа «Дрозды»:

Балалайка. Боем пять лет учился играть.

Зритель из зала:

А аккордеонист?

Группа «Дрозды»:

Аккордеонист у нас по иерархии самый высший. Он магистр. Он закончил Академию музыки, а потом еще магистратуру, и сейчас у него планы (только – никому!) он хочет в аспирантуру, потому что там стипендия 700 тысяч.

Зритель из зала:

Ясно. А гитарист?

Группа «Дрозды»:

Олег закончил Институт культуры и отдыха по классу «отдых в кабаке».

Зритель из зала:

Как вы относитесь к конкурсу «Евровидение»?

Группа «Дрозды»:

Хорошо очень относимся, и, в принципе, если нам предложат, мы поедем, мы не откажемся, крылья нацепим.

Зритель из зала:

А почему никто не предлагает?

Группа «Дрозды»:

Ты знаешь, крылья не подобрали нам еще.

Зритель из зала:

Ребята, вы уже не первая группа, исполнители, которые говорят: «Нам предложат». Такое ощущение, что все, простите, зажрались своими амбициями и ждут, что кто-то позвонит, пригласит, предложит. Ведь творческий человек должен чего-то добиваться сам, пробиваться к вершине славы, а не сразу так приехал лифт: «Пожалуйста, проедемте с нами наверх!»

Группа «Дрозды»:

Тут такая ситуация, просто мы зажрались своими амбициями и ждем лифт.

Зритель из зала:

Виталик, вы песни пишете сами? У вас довольно-таки темы неплохие.

Группа «Дрозды»:

Спасибо за темы. Песни мы, конечно, пишем сами. Мы садимся иногда, вот вчера придумали новую песню. Все же из жизни, не надо далеко ходить, что-то придумывать. Ведь про любовь петь – это все временно, это период с 15 до 20. Эта ниша уже занята, Леша Хлестов поет про любовь. Мы поем про любовь с обратной стороны – что потом, после любви. Любовь прошла – остался быт. Мы поем про быт, социальный быт.