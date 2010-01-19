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Экс-битл Пол Маккартни в Европарламенте

19 января 2010 15:52
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А слепого музыканта Стиви Уандера ООН объявило «послом мира».

В последнее время классических звезд поп и рок сцены хлебом не корми, только дай заняться государственной или социальной деятельностью.

В конце 2008 Пол Маккартни записал превосходный альбом в проекте под названием «Fireman». В конце 2009 увидел свет концертный альбом маэстро с названием «Добрый вечер, Нью-Йорк», который неплохо продается в Европе и Америке.

Это посещение «эксбитлом» Европейского парламента не превратилось в концерт. Он раздавал автографы, долго жал руки Европейскому президенту Ежи Бузеку и другим чиновникам Европарламента, а потом предложил свое понимание темы потепления климата.

Пол Маккартни

Пол Маккартни

Пол Маккартни, Ежи Бузек

Давно известно, что Пол Маккартни является вегетарианцем, поэтому теперь он придумал везде использовать формулу «меньше мяса - меньше углекислого газа». Певец уверен, что в случае сокращения мясных продуктов сильно уменьшится выброс СО2 в атмосферу. Он обратился к населению Европы с призывом есть мясо только один день в неделю. Он утверждает, что делать это не сложно, а даст эффект, как будто сократит вредные выбросы от транспорта в 2 раза.

Ну, что же, видим, сэр Пол до сих живой, здоровый, концертирует, записывает новую музыку, занимается государственной деятельностью.

Вспомним дуэт Маккартни и Стиви Уандера. В 80-е годы они вместе сочили песню под названием «Ebony and Ivory», которая тогда была хитовой.

Стиви Уандер и Пол Маккартни

Стиви Уандеру сейчас 59. За карьеру он записал 32 ритм-блюзовых сингла номер один, получил 25 призов «Гремми» и продал свои песни тиражом около ста миллионов. Певец ослеп в детстве, но в 9 лет уже играл на пианино, бубнах и гармонике. Он всегда соглашается участвовать в разнообразных добровольных инициативах. Перед Новым годом ООН присвоила Стиву Уандеру почетное звание «Посол мира». Певец принял титул и сказал, что это событие, которое требует написания новой песни. Станет ли она хитовой, получится ли у него объединить все религии и расы с помощью одного только слова «любовь»?

Стиви Уандер

Стиви Уандер

Стиви Уандер:

- По сути, звание «Посол мира» означает для человека известного, что он согласился промотировать идеалы ООН во время их контактов с медиа.

# Музыка

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