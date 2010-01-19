Экс-битл Пол Маккартни в Европарламенте

А слепого музыканта Стиви Уандера ООН объявило «послом мира».

В последнее время классических звезд поп и рок сцены хлебом не корми, только дай заняться государственной или социальной деятельностью.

В конце 2008 Пол Маккартни записал превосходный альбом в проекте под названием «Fireman». В конце 2009 увидел свет концертный альбом маэстро с названием «Добрый вечер, Нью-Йорк», который неплохо продается в Европе и Америке.

Это посещение «эксбитлом» Европейского парламента не превратилось в концерт. Он раздавал автографы, долго жал руки Европейскому президенту Ежи Бузеку и другим чиновникам Европарламента, а потом предложил свое понимание темы потепления климата.

Давно известно, что Пол Маккартни является вегетарианцем, поэтому теперь он придумал везде использовать формулу «меньше мяса - меньше углекислого газа». Певец уверен, что в случае сокращения мясных продуктов сильно уменьшится выброс СО2 в атмосферу. Он обратился к населению Европы с призывом есть мясо только один день в неделю. Он утверждает, что делать это не сложно, а даст эффект, как будто сократит вредные выбросы от транспорта в 2 раза.

Ну, что же, видим, сэр Пол до сих живой, здоровый, концертирует, записывает новую музыку, занимается государственной деятельностью.

Вспомним дуэт Маккартни и Стиви Уандера. В 80-е годы они вместе сочили песню под названием «Ebony and Ivory», которая тогда была хитовой.

Стиви Уандеру сейчас 59. За карьеру он записал 32 ритм-блюзовых сингла номер один, получил 25 призов «Гремми» и продал свои песни тиражом около ста миллионов. Певец ослеп в детстве, но в 9 лет уже играл на пианино, бубнах и гармонике. Он всегда соглашается участвовать в разнообразных добровольных инициативах. Перед Новым годом ООН присвоила Стиву Уандеру почетное звание «Посол мира». Певец принял титул и сказал, что это событие, которое требует написания новой песни. Станет ли она хитовой, получится ли у него объединить все религии и расы с помощью одного только слова «любовь»?

Стиви Уандер:

- По сути, звание «Посол мира» означает для человека известного, что он согласился промотировать идеалы ООН во время их контактов с медиа.