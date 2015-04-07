Моника Кушиньска – представительница Польши на Евровидении-2015

Моника Кушиньска родилась 14 января 1980 года в Лодзи, Польша. Моника – польская певица и автор песен. Она начала свою музыкальную карьеру в качестве солиста польской группы "Varius Manx" в 2001 году. Вместе они выпустили четыре альбома.

После трагической автомобильной аварии в 2006 году, Моника осталась частично парализованной и по сей день она перемещается в инвалидной коляске. Девушка не смогла отказаться от своей мечты выступать на сцене и не поддалась отчаянию и пассивности.

После нескольких лет интенсивной реабилитации она вернулась к своей страсти – пению. Ее первый альбом "Ocalona" был выпущен в 2012 году. С тех пор исполнительница ведет активный образ жизни, совмещая искусство с общественной деятельностью.

В феврале 2013 года Моника была награждена президентом Республики Польша Брониславом Коморовским наградой "Золотой Крест за заслуги" за художественную деятельность и участие в благотворительных мероприятиях, продвигающих культуру и спорт для людей с инвалидностью. "In The Name Of Love" ( Во имя любви) – это первый сингл с предстоящего альбома исполнительницы, который выйдет в свет осенью 2015 года. Эту песню исполнительница представит на конкурсе в Вене. "При помощи всех своих художественных усилий я пытаюсь связать два мира, которые до недавнего времени казалось невозможным совместить: мир людей с и без инвалидности. Мост взаимопонимания между этими двумя становится все сильнее и сильнее с каждым годом. Я твердо верю, что когда-нибудь границы, разделяющие эти миры исчезнут навсегда. В этом году конкурс Евровидение имеет девиз "Возводя мосты", который идеально подходит для идеи моей песни. Девиз конкурса также вдохновил меня на написание слов песни "In The Name of Love". Потому что во имя любви мы способны преодолеть все преграды, не так ли?".