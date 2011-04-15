Группа «Las Vеgas»

Лас-Вегас - единственный город, в котором все браки являются недействительными, это город бесшабашной любви. Новый состав группы «Las Vеgas» уже привык к ритму заморской столицы любви и ярких ночных игр.

Наталья Лукьянцева, участница группы «Las Vegas»:

Las Vegas – большая часть моей жизни, я отдаю всю себя, надеюсь, буду отдавать еще долго. Я просто наслаждаюсь своей работой.

Ольга Шуляковская, участница группы «Las Vegas»:

В первую очередь – это моя любимая группа. Это прекрасный и замечательный город. Единственный город, в котором все браки являются недействительными, это город бесшабашной любви.

Марина Некрасова, участница группы «Las Vegas»:

Такой яркий город, такой же, как мы.

Марина Некрасова – профессиональное музыкальное звено коллектива. Волнующими пассажами и аккордами в исполнении хрупкой девушки можно наслаждаться на каждой репетиции «Лас Вегаса».

Впрочем, жизнь в этом музыкальном городе не так проста, как кажется. Несмотря на располагающую к отдыху атмосферу, хозяйки мегаполиса развлечений от зари и до угасания последней звезды трудятся над репертуаром.

Ни дня без пения. Но какой же Лас Вегас – и без казино? Здесь девушки только пожимают плечами. Поймать птицу удачи они не помогут.

Наталья Лукьянцева, участница группы Las Vegas:

Я, наверное, в жизни очень азартный человек, но не в казино. А в казино мы, конечно, бываем, можем поиграть в рулетку блэкджек, иногда что-то выигрываем, но чаще всего проигрываем.

Марина Некрасова, участница группы Las Vegas:

Мы достаточно частые гости в этом заведении. Что касается моих предпочтений, я не азартный человек. Однажды я пошла в казино, купила фишку за 20$, эту фишку я проиграла, я поняла, что это не мое абсолютно, я не получила от этого никакого удовольствия. Я думаю, что не стоит тратить деньги, их лучше потратить на что-нибудь более стоящее.

Ольга Шуляковская, участница группы Las Vegas:

Был один случай, мы с подружкой зашли в казино, начали играть, подружка все проиграла и мы решили поиграть вместе, нам начало везти, мы начали выигрывать. Она говорит: «Давай заберем!». А я ей: «Посмотри, нам не хватает на две пары туфлей, еще немного и пойдем». Мы ушли еще в минус, ушли вообще опущенные с грустным лицом и решили больше не ходить в казино.

С удовольствием подбирают девушки и новые наряды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». От самых откровенных до самых романтичных. Атмосфера звучащего города в сценических костюмах поистине магическая.

Марина Некрасова, участница группы Las Vegas:

У нас новые костюмы, и скоро телезрители их смогут оценить. Это такие летящие платья, романтика, весна.

Наталья Лукьянцева участница группы Las Vegas:

Иногда у нас бывает настроение хищницы. У нас есть черные платья с корсетами, в которых мы такие черные, наглые брюнетки.

А после выбора платья для очередного концерта – снова к микрофону. Затем – обсуждения новых планов. Сейчас первым пунктом в них – создание клипа.

Наталья Лукьянцева, участница группы Las Vegas:

На самом деле у нас очень много сценариев. Мы думаем, что выбрать, что для нас более приемлемо, более интересно.