Почему группа Yellow Brick Road после европейского тура подняла цены на выступления в Минске?

Концерт группы Yellow Brick Road на «Звездном ринге» СТВ.

Белорусская рок-группа Yellow Brick Road образовалась в 2009 году. В первый год выпустили сразу два студийных альбома, в поддержку релизов отыграли тур по Беларуси, России, Прибалтике. 2010 год ознаменовался выпуском еще двух дисков, концертами в Польше, Германии и Чехии.

Нина Богданова:

Вы считаете себя популярной группой?

Ян Максимович (группа Yellow Brick Road):

Нет, потому что мы к этому не стремимся.

Дмитрий Врангель:

Почему вы так часто выступаете за пределами страны, вам тесно в Беларуси?

Ян Максимович (группа Yellow Brick Road):

Просто мы поем на английском языке. Так выходит, что нас туда тянет.

Зритель из зала:

Вы говорили, что в турах представляетесь белорусами и слушатели ждут от вас истинно белорусской музыки. Возможно ли внести национальный колорит в ваше творчество?

Ян Максимович (группа Yellow Brick Road):

Да, не раз нас люди спрашивали, почему мы не в соломенных шляпах, не в рубашках с орнаментом, почему не хотим выступать в таких костюмах и петь на белорусском языке. Мы любим Беларусь, просто у нас лучше получается делать это на английском.

Зритель из зала:

У вас есть тенденция: полгода релиз, тур, только потом вы находите минусы в тех или иных песнях. Вы торопитесь отбить деньги, вложенные в запись, жертвуя качеством музыки?

Дмитрий Хламов (группа Yellow Brick Road):

Мы не зарабатываем денег музыкой, по большей части мы занимаемся музыкой для того, чтобы быть честными с самими собой. Нам это очень нравится. Когда мы окупаем какие-то свои затраты, нас это веселит и радует. Почему мы так часто делаем релизы и ездим в туры, потому что нам хочется работать. Многие ребята ноют и говорят: «Как все плохо, как все мешают, нету денег на запись альбома». А что ты сделал, для того, чтобы было лучше? Мы не ноем, не лежим на диване, а двигаемся вперед: пишем альбомы и отправляемся в туры.

Зритель из зала:

После европейского тура вы подняли цены на свои выступления в Минске. Европейские гонорары вас избаловали?

Дмитрий Хламов (группа Yellow Brick Road):

Неожиданный вопрос. Нас не баловали европейские гонорары. Везде мы просим того, чего стоим. Музыка — такая сфера, которая постоянно требует вложений. Музыкант никогда не останавливается, когда чего-то достигает. Ему постоянно нужны новые инструменты, постоянно нужны деньги на записи. Вы даже не представляете, сколько мы вкладываем в коллектив и какую маленькую долю мы возвращаем себе обратно. Я думаю, нас тоже можно понять, мы просим честные средства за наши выступления.

Зритель из зала:

Вы придерживаетесь стиля в одежде, в оформлении сайта, в фотографиях. А кто вам придумывает этот стиль?

Дмитрий Хламов (группа Yellow Brick Road):

Мы сами. Мозги работают, у каждого талант в какой-то сфере. Мы развиваемся во всех сферах.

Зритель из зала:

На ваших концертах всегда хороший свет и звук. Этого не могут себе позволить все группы. Ваша группа такая молодая, откуда вы берете деньги? У вас есть спонсор?

Дмитрий Хламов (группа Yellow Brick Road):

До этого был вопрос, почему наши концерты и гонорары возросли после очередного тура, потому что мы действительно хотим делать хороший продукт, мы не хотим делать рядовые концерты, которые каждый день проходят у белорусских музыкантов. Мы хотим сделать концерт с большой буквы «К», а это дорогой свет, дорогой звук, порой все это мы делаем в минус себе, каждый из нас работает и вкладывает деньги в музыку.

Зритель из зала:

Вы как-то проговорились, что в среде белорусских музыкантов, организаторов есть злая конкуренция. Может это просто Yellow Brick Road у нас недолюбливают?

Дмитрий Хламов (группа Yellow Brick Road):

Я так не думаю, мы вообще открыты к сотрудничеству и любим многие белорусские коллективы, но я не могу объяснить, почему тебе улыбаются в глаза, а потом достают камень из-за спины ... Пока мы не поймем то, что вместе мы сила, только вместе мы сможем сворачивать горы, ничего не будет.

Дмитрий Вранегль:

То есть вы себя даже не пробовали на Славянском базаре, а на Евровидении?

Дмитрий Хламов (группа Yellow Brick Road):

Нет, но мы открыты к предложениям, хотя мы никогда не ставили себе целью попасть на Славянский базар на Евровидение, на Звездный ринг. Это судьба, нам везет, значит мы на правильном пути.

Зритель из зала:

Вы так быстро один за другим записали два альбома, создается ощущение, что вас не по-детски прет. Надолго ли хватит вашего запала?

Дмитрий Хламов (группа Yellow Brick Road):

Время покажет.

Зритель из зала:

Многие из участников вашей группы студенты. Вы бы хотели, чтобы ваше образование вам в жизни никогда бы не пригодилось?

Ян Максимович (группа Yellow Brick Road):

Я хотел бы. Я учусь на антикризисного управляющего, но вряд ли оно мне в жизни когда-нибудь пригодится. Я сейчас заканчиваю отличный институт, но там мне не место.

Зритель из зала:

Вы как-то сказали, что белорусы на концертах пассивные, вялые, но вы ведь тоже белорусы, или вы какие-то особенные?

Дмитрий Хламов (группа Yellow Brick Road):

Есть с чем сравнить. Есть люди, которые просто не умеют отдыхать. Когда мы уезжаем в Литву, Польшу, Германию, Чехию, там мы не вспоминаем этот вопрос, там культура ушла немного дальше.

Нина Богданова:

Можно ли из ваших уст услышать что-нибудь белорусское, народное?

Ян Максимович (группа Yellow Brick Road):

Я думаю, Yellow Brick Road слишком отбились от этого. Хотя... (прим. ред — поют на белорусском языке).