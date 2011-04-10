Вера Каретникова ради карьеры готова идти по трупам

Концерт Веры Каретниковой на «Звездном ринге» СТВ.

Вера Каретникова родилась в Минске, всегда мечтала петь, но музыкального образования не получила. По образованию Вера Каретникова — экономист. В 2004 стала победительницей белорусско-российского межвузовского конкурса красоты «Королева весна», в этом же году вышла в финал российского телепроекта «Народный артист», вернувшись на родину продолжила участие в конкурсах и работу над сольной программой.

Дмитрий Врангель:

Часто ли приходится тебе доказывать окружающим, что быть блондинкой...

Вера Каретникова:

Всегда.

Дмитрий Врангель:

Поговаривают, что ради успеха вы готовы идти по головам...

Вера Каретникова:

Это мои слова, это я так сказала, не по головам, а по трупам. На сегодняшний момент для меня карьера — самое главное в жизни. Исходя из того, сколько всего я испытала на пути для достижения своей цели, сколько пережила, мириться с тем, что меня кто-то может сбросить с пути, я не готова. Поэтому это не как угроза звучит, а как мое личное самоубеждение.

Зритель из зала:

Ты говорила, что от мамы тебе досталась полная комплекция. А ты из тех девушек, которые едят лист салата и запивают водой?

Вера Каретникова:

Я из тех девушек, которые едят все, что им захочется. Я думаю, что по мне это видно. Если меня Бог наградил подобной внешностью, я не должна придерживаться каких-то там норм, для того, чтобы быть сухой. Я считаю, что люди такой комплекции, как я, тоже заслуживают уважения, потому что большинство стремится к тому, чтобы быть 90/60/90, а это достаточно сложно, нужно сделать над собой огромное усилие. Но поверьте, что огромное усилие нужно прилагать, чтобы выглядеть так, нести себя так, для того, чтобы люди ценили то, что ты умеешь быть такой, какая ты есть. (прим. ред. - показывает на себя)

Зритель из зала:

Вы когда-то признались, что когда влюбляетесь — сразу худеете, а если любовь не удалась, в какие крайности вы можете броситься?

Вера Каретникова:

Я думаю, что каждую девушку, которая влюблена, этот момент худит. Я человек достаточно активного образа жизни, я люблю здорово отдохнуть, так, чтобы запомнилось надолго, я люблю танцевать, я посещаю разные клубы, я отдыхаю со своими друзьями и подружками, я могу изредка позволить себе что-нибудь выпить, даже иногда ругнуться где-то матом, что тоже свойственно многим людям. Я этого не скрываю, поэтому от многих подобных вещей мне пришлось отказаться ради любимого человека, не потому что он этого захотел, а потому что этого захотела я.

Зритель из зала:

Вы говорили, что вы овладели искусством обольщения мужчин. Вы могли бы встречаться одновременно с несколькими мужчинами?

Вера Каретникова:

Нет, не смогла бы. Если бы вы мне задали этот вопрос несколько раньше, пока я не решила основательно связать свою жизнь с человеком, которого я искренне люблю, уважаю, которому я доверяю, я бы раньше сказала — да. Сейчас однозначно - нет.

Зритель из зала:

Как будущую певицу Веру Каретникову занесло в экономисты?

Вера Каретникова:

Было время, когда я еще начинала свой творческий путь, мои родители, как и любые другие, думали, что этим на жизнь не заработаешь, и заставили меня заняться чем-то более серьезным, поэтому я пошла в экономисты. Я ничуть не жалею, что я получила диплом экономиста, потому что в жизни творческого человека может случиться что угодно, жизнь может круто измениться. У меня есть какая-то база, куда я могу прильнуть.

Дмитрий Врангель:

Многие говорят, что Вера не артист, Вера не певец. Может быть какую-нибудь акапельную песню споешь?

Вера Каретникова:

Да, давайте. (прим. ред. - поет)

Зритель из зала:

В начале вашего творчества вам помогал Николай Скориков. Часто ли такие именитые взрослые мужчины помогают молоденьким певицам безвозмездно? Ну вы понимаете, да?

Вера Каретникова:

Что бы вы там себе не думали, на самом деле, мне волей судьбы выпала такая учесть, что мне помощь пришла безвозмездно, свалилась, как снег на голову. Это стечение обстоятельств, когда меня Николай Скориков, очень уважаемый мною человек, пригласил работать к себе на бэк-вокал. С этого все и начиналось, ничуть не с другого. Но я думаю, что молодым, красивым и талантливым девушкам очень тяжело в этой жизни. Если у них нету широкой и сильной руки, которая способна их поднять, пронести над всеми и поставить на сцену, прийти на сцену это очень сложно.

Нина Богданова:

Когда ты перешла в брюнетку, у тебя немножко поменялась манера пения, потом ты вернулась в блондинку, а манера пения еще больше поменялась? Ты же раньше так не пела.

Вера Каретникова:

Дело вовсе не в цвете волос, я и раньше так пела, просто многие великие белорусские продюсеры говорили, что у меня должен быть образ томной красивой сдержанной девушки, которая поет мягким нежным голосом, поэтому я не рисковала делать подобные эксперименты. Но все-таки вырывается наружу то, что у тебя есть внутри, мне этого сильно захотелось, и к этому все пришло.

Зритель из зала:

На проекте «Hello, Jurmala» вместе с тобой участвовали Герман и Милана. Кого из них ты считаешь наиболее сильным соперником?

Вера Каретникова:

Я не самоуверенный артист, но достаточна уверенна в себе, поэтому я считаю, что то, что есть у меня, не дано больше иметь никому, поэтому нет у меня конкурентов ни в лице Германа, ни в лице Миланы.

Зритель из зала:

Вы упрекаете некоторых артистов в том, что они просто зарабатывают деньги и не совершенствуются. А вы сама какие цели преследуете своим творчеством?

Вера Каретникова:

Да, многие не совершенствуются, многие просто зарабатывают деньги, я таких артистов называю «проектными» совершенно без грамма смущения. Это люди, которые готовы идти по тому пути, который указывает продюсер, у которых внутри ничего нету. Что касается меня, то я совершенствуюсь, потому что я работаю над собой. Я хочу хрипеть красиво, потому что хочу петь рок, определившись с этим. Я человек, который хочет чего-то достичь, работать с живыми музыкантами — это не в минус петь. Для себя я решила, что буду петь рок, однозначно всегда с живыми музыкантами, всегда в живую. Я буду стараться оставаться в той форме, в которой я нахожусь сейчас, несмотря на то, что мне все советуют похудеть. Эти планы для меня грандиозные на сегодняшний момент, не считая конкурсов, в которых я хочу поучаствовать.

Зритель из зала:

То ты брюнетка, то ты блондинка, а по натуре ты кто?

Вера Каретникова:

Стопроцентная блондинка. Я к этому привыкла, и мне очень удобно этим пользоваться. Я считаю, что я достаточно яркая с этим цветом волос.