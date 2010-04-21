Видео. Стиль «Casual» становится популярнее день ото дня

Элегантная небрежность, раскованность, свобода и никаких провокаций, сложных силуэтов и замысловатых фактур.

Создание повседневного гардероба – занятие, таящее массу противоречий. В стиле casual очень явно отражается вкус и чувство меры. А значит, подбор вещей на каждый день должен носить продуманный характер. От игры, в которую вы захотите поиграть с casual-гардеробом, зависит получаемый на выходе образ.

Алена Попова, стилист:

Casual становится smart casual, а smart casual – это уже умный casual, умно-красивый casual. Есть такой casual shik, когда вы в свой повседневный образ добавляете некоторый налет романтизма, например, цветок – это уже романтический Casual.

Типичные представители повседневного стиля - футболки, майки и джемперы. Они задышат свободой в присутствии короля кэжуал-образа – джинса.

Алена Попова, стилист:

Вот типичный представитель джинсов, который модный в этом сезоне. Многие узнают потертость, рванинность этих джинсов и вспомнят, что в гардеробных не так давно властвовали такие джинсы. Casual shick тоже может быть на основании джинсов. Достаточно взять и придумать к этим джинсам такой топ, который отдельно, при наличии юбки-карандаша, выведет нас в формальный дресс-код, романтический, то в таком сочетании мы уже будем говорить о smart casual или shick casual.

Рабочим воплощением де́нима остается комбинезон. Модный, удобный и скрадывающий небольшие проблемы женского силуэта.

Алена Попова, стилист:

Я обращу внимание на то, каким образом в комбинезоне идет деление на верхнюю его часть и нижнюю. При покупке комбинезона, который будет основой вашего гардероба «Лето на каждый день», смотрите, пожалуйста, чтобы эта линия не принижала достоинство ваших ног или, наоборот, не отрезало вам роскошный верх.

Офисный дресс-код представляется многим унылой рутиной. Если пиджак – непременное условие гардероба, ему можно предоставить главную casual-роль.

Алена Попова, стилист:

Как только мы с вами приподнимем воротничок, под пиджак наденем блузку, а вниз джинсы. И вот тут же наш с вами, казалось бы, деловой пиджак, превратится в casual, не имеющий никакого отношения к деловому дресс-коду.

Превращая пиджак в деталь повседневного гардероба, не комбинируйте его с потертыми джинсами – это удел сильной половины. Лучше обыграйте посвежевший пиджак женственными украшениями, актуальными в этом сезоне. Алена Попова, стилист: Если вам очень нравится ваш пиджак, вам в нем очень уютно и в межсезонье он еще выполняет и функцию верхней одежды, то такой небольшой деталью, как цветок, вы его взбодрите и превратите его в casual. Цветок может быть ближе к цветовой гамме вашего пиджака, он может контрастировать с вашим пиджаком, вместе с цветком можно использовать выразительные броши. Это тоже сейчас очень модно. Единственное – не переборщите.

Не вычеркивайте из повседневного гардероба и платья. Они прекрасны и в своем casual-варианте, девиз которого – гибкость и многофункциональность.

Алена Попова, стилист:

Я нашла вот такое замечательное летнее из тонкого шелка отласное платье, которое может «гулять» между casual и чуть более формальным дресс-кодом. Хотя, конечно, такой вариант — это чистый casual. При очень умелом сочетании в гардеробе его можно сделать коктейлем, но я не советую экспериментировать.

Образ casual – это дух свободы, удобства и новых открытий. Он всегда рядом с нами. Немного грамотной игры с ним, и casual сделает вас победительницей даже среди строгости делового или изысканности вечернего стиля.