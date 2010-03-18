Фэшн-коллекция одежды на осень 2010 г. от легендарного дизайнера Vivienne Westwood

Чтобы поучаствовать, здесь появились Janet Jakson и вокалистка модной группы «Girls Aloud» Nicola Roberts.

Бабушка мировой моды Vivienne Westwood не танцует, не поет, не снимается в кино, не сочиняет музыку. Она, правда, когда-то сочинила музыкальное направление «панк», но потом увлекалась только одеждой.

Vivienne Westwood:

У меня нет ответа на такой вопрос, как: «Это правда, что Лондон в большей степени увлечен творчеством, а не коммерцией?» Я уважаю и первое, и другое. А желтую прессу и модные журналы просто не читаю.

Чтобы поучаствовать, здесь появились Janet Jakson и вокалистка модной группы «Girls Aloud» Nicola Roberts.

Модели на сцене выглядят как будто ведьмы, правда, настоящие, с элементами традиционного дизайна от Vivienne Westwood. Прически, платья моделей и даже цветы в руках самого дизайнера напоминали про магическое, о том, что так называемая слабая половина способна постоять за себя, пусть и необычным образом. В одежде Vivienne Westwood всегда присутствует самостоятельность, даже самодостаточность.