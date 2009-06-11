Платье на выпускной бал (ВИДЕО+ФОТО)

Я уверена, что наш «Комод» поможет сделать правильный выбор и любительницам классики, и поклонницам экстравагантного стиля.

Лето практически уже распахнуло свои двери, закончен учебный год и у многих в самом разгаре жаркая пора подготовки к школьному балу. Анастасия Волочкова, например, не смущаясь тем, что ее дочка еще совсем мала, уже продумывает для себя и малышки Ариадны бальные наряды. Все дело в том, что предстоящий лет через 15 выпускной станет для них обеих первым, ведь у самой Анастасии в балетном училище не было школьного бала.

А стилист Сергей Зверев до сих пор хранит свой выпускной костюм. Как ни странно, это был обычный приталенный костюм черного цвета.

Гораздо веселее выглядел на выпускном Тимур Родригез. Его наряд, сшитый мамой, представлял собой синие бархатные брюки, бело-бордовый жилет, белоснежная шелковая рубашка с бабочкой и синий переливающийся космический пиджак.

Только раз бывает в жизни выпускной бал. А значит выглядеть в этот день иначе как неповторимо непозволительно. Но выпускной вечер – не только праздник, это еще и заключительный экзамен, на котором проверяются знание дресс-кода под названием «коктейль», чувство вкуса и меры. Учтите – наряды для выпускниц неохотно поддаются влиянию новомодных тенденций, исправно следуя традиции.

Традиция заявляет категорическое «нет» пышным и длинным кринолинам, парче и прочим атрибутам гардероба Наташи Ростовой. Все это вы еще успеете надеть в день свадебной церемонии. А пока подчеркните свое главное достоинство – молодость, которую потом не купите ни за какие деньги.

В идеале у выпускницы должно быть два платья: одно для официальной части, второе – для дискотеки. Торжественная часть предполагает строгость и в то же время праздничность. В этом случае выручает то самое маленькое черное платье, только исполненное в другом цвете.

Если же платье будет одно, то тем более следует стремиться к минимализму. Тогда весь вечер вы будете чувствовать себя комфортно и, что немаловажно, сможете носить это платье в будущем, а не хранить его в мамином комоде.

Пожалуй, нет такой девушки, которой не идет стиль ампир, если правильно подобрать высоту линии декольте. Кроме того, этот стиль молодит всех без исключения.

Однако, наверняка, найдутся выпускницы, не желающие быть скромными. А если душа просит, отказать ей сложно, да и незачем. Можно сделать выбор и в пользу более ярких и открытых платьев.

Но будьте осторожны. Отдавая предпочтение красному цвету, девушка должна быть уверена в себе больше чем на 100 %, особенно в безупречности кожи. Красный цвет привлечет внимание ко всем ее изъянам.

И, наконец, для тех, кто все-таки мечтает блеснуть на выпускном вечере знанием последних тенденций, дизайнеры тоже подготовили интересные модели. Современное коктейльное платье выделит вас на фоне остальных мини-длиной, объемом, а также наличием набивного рисунка и всевозможного декора.

Да, отметок на выпускном балу никто не ставит, а комплименты - говорят. И услышат их в свой адрес те, кто будет выглядеть гармонично.