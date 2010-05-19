Оригинальные дизайнерские вещи могут выглядеть адекватно в ежедневном гардеробе

Просматривая различные фэшн-шоу, мы частенько ловим себя на мысли, что большинство дизайнерских находок окажутся уместными только на подиуме или на очень смелой вечеринке.

Если примерка причудливого авторского гардероба кажется вам слишком рискованным шагом, начинайте ее мысленно. Детально продумайте смену привычного образа на дизайнерский. Кроме дополнительных аксессуаров, обратите внимание на прическу, макияж и свои ощущения.

Марина Парфенович, дизайнер:

Важно, как ты чувствуешь себя в этой одежде. Очень важна также походка, многое зависит от походки и подачи, от того, как девушка общается: непринужденно или скованно. Это все влияет на то, как она одета. Так что надо одеваться в то, в чем себя комфортно чувствуешь.

Самые смелые модницы всегда без смущения облачаются даже в невероятные вещи. А более осторожные пусть руководствуются принципом, который гласит, что даже коллекционные творения могут быть жизнеспособны и на уличных подиумах города. К примеру, ультрамодный нынче силуэт с чрезмерно широкими плечами и слишком узкими бедрами. Пугающая причуда дизайнеров легко становится приемлемой с помощью специально подобранного пальто и классических брюк.

Марина Парфенович, дизайнер:

Эта коллекция одна из самых актуальных европейских тенденций мод. Потому что цветовая гамма черно-серая, а также материал – шерсть. При этом пальто не с рукавами, а именно без. Шерсть согревает, этот материал очень функциональный.

Шерсть прекрасно сохраняет объем и структуру, поэтому дизайнерские воротки и капюшоны она с легкость выдержит и в повседневной носке. Подобные авторские решения не нуждаются в обыгрывании яркими красками; актуальный и смелый крой подчеркнет и выделит обладательницу этой вещицы из любой городской толпы.

Марина Парфенович, дизайнер:

Если мы меняем нашей модели образ, поднимаем волосы, то сразу же вытягивается образ и читается по-другому. Получается более вечерний вариант. Если добавить украшение, то смело можно идти вечером отдыхать.

Если вы не можете решиться на кардинальную смену образа, предложите первым ринуться в бой своему бойфренду или супругу. Воплощение мужского стиля на сегодняшних подиумах – это образ в фолк-стиле. Мягко войти в модное русло помогут вариации с повседневным гардеробом.

Марина Парфенович, дизайнер:

Отдельно рубашку с джинсами можно одеть на вечеринку, дискотеку, просто по городу. Но надо быть смелым и не обращать внимание не на какие разговоры. Просто идти. У нас проблема, что не все так могут. А комбинезон – одна из самых актуальных сейчас вещей – если отдельно майку одеть с ним, то это простая повседневная одежда.

Облачив мужчину во все самое модное и подарив ему таким образом неравнодушные взгляды окружающих красавиц, не забудьте и сами занять место в модном вагончике. Иначе рискуете остаться на перроне повседневного гардероба в унылом одиночестве.

Марина Парфенович, дизайнер:

Девушка, которая идет рядом с этим молодым человеком, должна выглядеть также. Тоже фольк мотивы: сарафаны, различные рубашки.

Опытным модницам рекомендуется выбрать роль строгого критика и составлять свой гардероб из нескольких дизайнерских коллекций. За основу можно взять актуальный деним. Попробуйте совместить зауженный крой с потертостями. Поиграйте с длиной, смело подворачивая брюки в несколько сложений.

Пополнив гардероб авторскими изделиями, можно рассчитывать на отдых от шоппинг-охоты. А ближайший свободный вечер вы наверняка проведете в уютном ресторанчике или на театральной премьере – дизайнерский наряд достоин изысканного интерьера и восхищенных взглядов окружающих!