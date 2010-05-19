Оригинальные дизайнерские вещи могут выглядеть адекватно в ежедневном гардеробе

Если примерка причудливого авторского гардероба кажется вам слишком рискованным шагом, начинайте ее мысленно. Детально продумайте смену привычного образа на дизайнерский. Кроме дополнительных аксессуаров, обратите внимание на прическу, макияж и свои ощущения.
Марина Парфенович, дизайнер:
Важно, как ты чувствуешь себя в этой одежде. Очень важна также походка, многое зависит от походки и подачи, от того, как девушка общается: непринужденно или скованно. Это все влияет на то, как она одета. Так что надо одеваться в то, в чем себя комфортно чувствуешь.
Самые смелые модницы всегда без смущения облачаются даже в невероятные вещи. А более осторожные пусть руководствуются принципом, который гласит, что даже коллекционные творения могут быть жизнеспособны и на уличных подиумах города. К примеру, ультрамодный нынче силуэт с чрезмерно широкими плечами и слишком узкими бедрами. Пугающая причуда дизайнеров легко становится приемлемой с помощью специально подобранного пальто и классических брюк.
Марина Парфенович, дизайнер:
Эта коллекция одна из самых актуальных европейских тенденций мод. Потому что цветовая гамма черно-серая, а также материал – шерсть. При этом пальто не с рукавами, а именно без. Шерсть согревает, этот материал очень функциональный.
Шерсть прекрасно сохраняет объем и структуру, поэтому дизайнерские воротки и капюшоны она с легкость выдержит и в повседневной носке. Подобные авторские решения не нуждаются в обыгрывании яркими красками; актуальный и смелый крой подчеркнет и выделит обладательницу этой вещицы из любой городской толпы.
Марина Парфенович, дизайнер:
Если мы меняем нашей модели образ, поднимаем волосы, то сразу же вытягивается образ и читается по-другому. Получается более вечерний вариант. Если добавить украшение, то смело можно идти вечером отдыхать.
Если вы не можете решиться на кардинальную смену образа, предложите первым ринуться в бой своему бойфренду или супругу. Воплощение мужского стиля на сегодняшних подиумах – это образ в фолк-стиле. Мягко войти в модное русло помогут вариации с повседневным гардеробом.
Марина Парфенович, дизайнер:
Отдельно рубашку с джинсами можно одеть на вечеринку, дискотеку, просто по городу. Но надо быть смелым и не обращать внимание не на какие разговоры. Просто идти. У нас проблема, что не все так могут. А комбинезон – одна из самых актуальных сейчас вещей – если отдельно майку одеть с ним, то это простая повседневная одежда.
Облачив мужчину во все самое модное и подарив ему таким образом неравнодушные взгляды окружающих красавиц, не забудьте и сами занять место в модном вагончике. Иначе рискуете остаться на перроне повседневного гардероба в унылом одиночестве.
Марина Парфенович, дизайнер:
Девушка, которая идет рядом с этим молодым человеком, должна выглядеть также. Тоже фольк мотивы: сарафаны, различные рубашки.
Опытным модницам рекомендуется выбрать роль строгого критика и составлять свой гардероб из нескольких дизайнерских коллекций. За основу можно взять актуальный деним. Попробуйте совместить зауженный крой с потертостями. Поиграйте с длиной, смело подворачивая брюки в несколько сложений.
Пополнив гардероб авторскими изделиями, можно рассчитывать на отдых от шоппинг-охоты. А ближайший свободный вечер вы наверняка проведете в уютном ресторанчике или на театральной премьере – дизайнерский наряд достоин изысканного интерьера и восхищенных взглядов окружающих!