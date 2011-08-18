Мисс Минск 2011. Кастинг 18 августа. Номер 107. Видео

Мисс Минск 2011. Кастинг 18 августа. Номер 106
Мисс Минск 2011. Кастинг 18 августа. Номер 105
Чем дальше – тем больше. На третий день кастинга «Мисс Минск-2011» во всей красе и во всеоружии явилось столько девушек, что оператора среди них отыскать было непросто. Некоторые из них о конкурсе красоты и таланта узнали из флаеров, другие – из Интернета и рекламы.
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