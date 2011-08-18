Мисс Минск 2011. Кастинг 18 августа. Номер 105. Видео

«Мисс Минск 2011». Дневник № 3. Видео

Чем дальше – тем больше. На третий день кастинга «Мисс Минск-2011» во всей красе и во всеоружии явилось столько девушек, что оператора среди них отыскать было непросто. Некоторые из них о конкурсе красоты и таланта узнали из флаеров, другие – из Интернета и рекламы.