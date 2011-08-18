Мисс Минск 2011. Кастинг 17 августа. Номер 62. Видео

Женский взгляд. В сегодняшнем опросе мы обратились к горожанкам и узнали какими качествами должна обладать Мисс Минск.
Как и накануне в Национальной школе красоты выстроилась целая очередь молодых, красивых и талантливых минчанок. Именно по таким критериям отбирают участниц конкурса.
Мисс Минск 2011. Кастинг 17 августа. Номер 103
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