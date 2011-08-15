Мисс Минск 2011. Кастинг 15 августа. 2 номер. Видео

Мисс Минск 2011. Кастинг 15 августа. 1 номер
Девушки-красавицы! Если Вам от 18 до 25 лет, Ваш рост - от 170 см, у Вас минская регистрация, Вы не состоите в браке и не имеете детей, «Столичное телевидение» приглашает Вас на кастинг.
Летние атрибуты (море, солнце, пляж) неизменно ассоциируются с легкими нарядами и купальниками. А как же без них? И дизайнеры уже с ног сбились, разыскивая новые решения для модниц.
22 сентября 2026 17:31
22 сентября 2026 17:18
22 сентября 2026 17:15
22 сентября 2026 17:09
22 сентября 2026 17:08
22 сентября 2026 17:01
22 сентября 2026 16:57
22 сентября 2026 16:55