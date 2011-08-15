Мисс Минск 2011. Кастинг 15 августа. 2 номер. Видео

Телеканал СТВ объявляет о начале конкурса красоты «Мисс Минск 2011» 15 августа

Девушки-красавицы! Если Вам от 18 до 25 лет, Ваш рост - от 170 см, у Вас минская регистрация, Вы не состоите в браке и не имеете детей, «Столичное телевидение» приглашает Вас на кастинг.