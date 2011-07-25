Летняя мода 2011 года: парео, цветастые накидки и легкие длинные рубахи

Летние атрибуты (море, солнце, пляж) неизменно ассоциируются с легкими нарядами и купальниками. А как же без них? И дизайнеры уже с ног сбились, разыскивая новые решения для модниц.

Алена Попова, стилист:

В этом сезоне есть все: парео, накидки, длинные рубахи. И море цвета.

Итак, первое решение – легкая белоснежная накидка. Элегантный писк летнего сезона-2011.

Алена Попова, стилист:

Такая туника потребует белого купальника, а не контрастного. Это один из самых выигрышных цветов на пляже. Не важно, загорели вы уже или нет. Белый купальник и белая туника вас очень спасет. А еще можно надеть белые шлепки.

Если вы поклонница туник, упакуйте в чемодан не одну и не две. Лучше если они будут легкими: шифоновыми, шелковыми или муслиновыми.

Алена Попова, стилист:

На пляже одним из самых выразительных цветов становится желтый.

Вот красивая туника с принтом аля-батик.

Из нее можно сделать парео: она спокойно снимается с плеча, подвязывается на поясе. И если вы обладательница роскошного купальника с выразительным верхом, то вам обязательно нужно сделать из этой накидки парео.

У этой парео-накидки есть еще одна характеристика – она задает многоцветие основы гардероба. Здесь уместны и модный в этом сезоне малиновый купальник, и классический черный, и зеленый, и изумрудный.

Но такая накидка подойдет для уже чуть загоревшей кожи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Еще одна трендовая тема дизайнеров – создание пляжных комплектов в едином цветовом решении.

Алена Попова, стилист:

Вот такая красивая накидка с мягкими переходами.

Здесь цвета этого сезона. Плюс у нее есть вот эта сумка, есть шлепки. И в данном случае берем купальник либо белый, либо черный.

Такой ансамбль очень практичен и универсален. Он уже успел приглянуться модницам. Поэтому дизайнеры шагнули дальше и предлагают еще больше дополнений к подобным наборам.

Алена Попова, стилист:

Есть такое исключительное платье. Оно сделано из очень мягкой сетки с продольным глубоким вырезом.

К этому платью есть шлепки и вот это полотенце.

Здесь есть и сумка. Будет здесь удивителен черный купальник. А золотые элементы на купальнике и шлепках добавляют роскоши.

Заметны в этом году и веяния арабского стиля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Особенно свежо выглядят легкие, прозрачные шелковые шаровары.

Алена Попова, стилист:

И вот к нему есть исключительный купальник. С модной темой, когда купальник раздельный, но соединяется элементом.

Такие купальники попадают на обложку. Они подходят барышням с изящными внешними данными.

Кстати, при грамотном подборе гардероба элементы нескольких пляжных наборов идеально сочетаются. Например, сумка из предыдущего комплекта.

Алена Попова, стилист:

Она исключительно сюда подходит.

Сюда подойдет и вот эта шляпа.

Вам хочется отдыхать легко, спокойно и не тратить много времени на подбор пляжного гардероба? Выбирайте воздушные накидки и парео для души. Самым практичным советуем разыскивать пляжные трансформеры.

Алена Попова, стилист:

Накидка-парео. Она может спокойно опускаться и превращаться в юбку. Сшита из двух полотен. Эти два полотна можно завязывать на узлы как по линии среза, так и по линии плеча.

И помните: чем больше оттенков и цветов на легком верхе, тем проще будет подбирать купальник. Ведь все-таки он – главный козырь на песчаных берегах и бескрайних морских просторах.