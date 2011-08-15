Мисс Минск 2011. Кастинг 15 августа. 13 номер. Видео

15 августа – первый день кастинга Мисс Минск 2011!

Телеканал СТВ объявляет о начале конкурса красоты «Мисс Минск 2011» 15 августа. Начало кастинга в 16.00. Окончание – в 19.00. Видео с кастинга (лучшие участницы) смотрите сегодня на сайте. Не ждите последнего дня кастинга - приходите заранее.