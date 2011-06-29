Показ модной одежды в минском ночном клубе, модели — звезды спорта, эстрады, кино, телевидения

В одном из ночных клубов Минска был устроен показ модной одежды. Вместе моделей на подиум вышли звезды спорта, эстрады, кино, телевидения. На показе был организован аукцион: купи вещь и поучаствуй в благотворительной акции.
После показа небезызвестные посетители клуба попытались ответить на извечный вопрос: в чем лучше ходить в клуб — в юбке или брюках?
Юлия Зыкова, корреспондент СТВ:
Что ты предпочитаешь видеть на себе и на молодых, красивых, активных, городских девушках — брюки, юбку или шорты?
Анна Шаркунова, певица:
Для меня непривычно быть в шортах, но я чувствую себя комфортно в них. Это необычно, прикольно. Главное, чтобы человек был хороший. На красивую девушку можно всё, что хочешь одевать — на ней всё будет хорошо. Но все-таки летом девушкам лучше носить платья.
Анастасия Ганиева, корреспондент СТВ:
Юбки или брюки?
Владимир Кубышкин, продюсер:
Смотря какую цель преследуют женщина. Каждая женщина хочет быть сексуальной. Поэтому кому идут юбки, одевают юбки.
Герман, певец:
Я думаю, это извечный вопрос. Но, я думаю, самое главное, чтобы она ухаживала за собой. На самом деле, смотря какая юбка.
Александр Ярославцев, ведущий модного показа, модель:
Меня возбуждают девушки в юбках. И, я думаю, абсолютно каждого мужчину. Хотя правильно подобранные брюки возбудят любого мужчину.
Натали Роше, дизайнер:
И юбка, и брюки — в зависимости от ситуации.