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Показ модной одежды в минском ночном клубе, модели — звезды спорта, эстрады, кино, телевидения

29 июня 2011 14:54
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В одном из ночных клубов Минска был устроен показ модной одежды. Вместе моделей на подиум вышли звезды спорта, эстрады, кино, телевидения. На показе был организован аукцион: купи вещь и поучаствуй в благотворительной акции. 

После показа небезызвестные посетители клуба попытались ответить на извечный вопрос: в чем лучше ходить в клуб — в юбке или брюках?

Юлия Зыкова, корреспондент СТВ:
Что ты предпочитаешь видеть на себе и на молодых, красивых, активных, городских девушках — брюки, юбку или шорты?

Анна Шаркунова, певица:
Для меня непривычно быть в шортах, но я чувствую себя комфортно в них. Это необычно, прикольно. Главное, чтобы человек был хороший. На красивую девушку можно всё, что хочешь одевать — на ней всё будет хорошо. Но все-таки летом девушкам лучше носить платья.

Анастасия Ганиева, корреспондент СТВ:
Юбки или брюки?

Владимир Кубышкин, продюсер: 
Смотря какую цель преследуют женщина. Каждая женщина хочет быть сексуальной. Поэтому кому идут юбки, одевают юбки.

Герман, певец:
Я думаю, это извечный вопрос. Но, я думаю, самое главное, чтобы она ухаживала за собой. На самом деле, смотря какая юбка.

Александр Ярославцев, ведущий модного показа, модель:
Меня возбуждают девушки в юбках. И, я думаю, абсолютно каждого мужчину. Хотя правильно подобранные брюки возбудят любого мужчину.

Натали Роше, дизайнер: 
И юбка, и брюки — в зависимости от ситуации.

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