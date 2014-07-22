Летние тренды: ретро, прозрачность, топы

Лето - самое время быть ярким, стильным и модными. Продолжаем изучать яркие тенденции вместе!

Хулиганский стиль - для смелых девушек. Шорты, уютные толстовки, словно из гардероба американских школьников-футболистов, и настоящий хит - укороченные топы. Такая тема на лето у дизайнеров одна из любимых. Короткие топы и рубашки позволяют показать свой пресс во всей красе, подчеркнуть вашу стройность и миниатюрность. Идеальную пару составят джинсовые шорты и свободные брюки на высокой талии, пышная юбка-солнце, а также спортивная обувь или туфли-лодочки. Самый популярный вариант - своеобразные классические футболки, которые можно легко спустить на одно плечо.

Ангелина Патрей, стилист:

У модели неспроста появилась такая деталь на поясе, как завязанная рубашка. На самом деле - это маленький секрет, который должна знать каждая девушка, которая хочет визуально увеличить зону бедер и отвлечь внимание от зоны плечей. Таким образом эта вещь становится не только привлекательной, но и практичной, поскольку в плохую погоду можно смело развязать свою рубашечку и надеть ее наверх.

Главный акцент стиля ретро - минимализм 60-х: простота линиии, лаконичные силуэты в духе Пьера Кордена. Добавьте к спокойной гамме ярких штрихов при помощи аксессуаров или макияжа. Цветные стрелки, или алая помада добавят цвета.

Приталенные силуэты и пышные юбки - дань 50-х. Также модная тенденция этого лета. Сочетайте их с обычными майками, блузками, повязками - и будьте неповторимы. Но на этом путешествие в ретро не заканчивается. Образы «Аля Мадонна!» подарят вам внутреннюю свободу.

Ангелина Патрей:

Очень любимое сейчас у молодежи - 80-е. Рубашка в клетку, высокая посадка в джинсах, красивые оттенки... Безусловно, это смотрится всегда очень интересно! Это яркое сочетание: желтый, фиолетовый, красный и черный, красный и синий и другие. Тема ретро - самый яркий тренд этого сезона. Потому что мы можем позаимствовать стиль ретро и 80-х, и 90-х, и даже 50-х...

Многослойность снова в моде. Складки, летящие ткани создают невероятно женственный и воздушный силуэт. Легкий принт, словно капля акварели, добавит летнее настроение. Однако с этим трендом нужно быть внимательными. Лучше использовать многослойные варианты в той зоне, которую мы визуально хотим увеличить и наоборот. Изящность вам горонтирована!

Вспомните летящие платья Мерилин Монро - они завораживают, выглядят элегантно и без малейшего намека на вульгарность. Дизайнеры продолжают создавать полупрозначные платья и кружева. Загадочный шарм - то, что нужно для вечерних выходов!

Ангелина Патрей:

Этот тренд требует особого подхода. Если говорить о полупрозрачных тканях, девушка должна помнить, что деликатные зоны не должны просвечиваться. И об этом стоится позаботиться заранее.