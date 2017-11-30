Politiken: Олимпийская семья готовится исключить Россию

«Жаркие. Зимние. Твои».

К слогану зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году теперь спокойно можно добавить «Грязные».

Потому что соревнования на снегу и на льду были невероятно грязными для страны-хозяйки, которая закончила Игры, заняв первое место в командном зачете.

После того, как король лыжных гонок Александр Легков первым из 19-ти, на данный момент, россиян, обвиненных в применении допинга, был лишен своей золотой медали за победу в престижной гонке на 50 км, скелеты так и посыпались из шкафов, принимая форму пожизненного отстранения от участия в Олимпиадах за использование допинга.

Российские власти по-прежнему отрицают выводы в независимых докладах, авторы которых уже год тому назад утверждали, что именно российское государство с помощью тайных агентов из кагэбэшного клона ФСБ занималось оркестровкой этого масштабного мошенничества. Оно распространялось, в частности, на пробы мочи, которые вскрывались с помощью сложных и продвинутых технологий и инструментов, так что проверку проходила чистая, не зараженная допингом российская моча вместо тех анализов, которые дали бы положительный результат при проверке на допинг.

Причины пожизненных отстранений от участия в Олимпийских играх, которыми Международный олимпийский комитет (МОК) так щедро сыпал в течение полутора месяцев, были сформулированы достаточно кратко. И Россия тоже отвечала довольно коротко. Но в понедельник МОК выступил с 47-страничным обоснованием того, почему необходимо отобрать золотую медаль у Александра Легкова, завершившего свою спортивную карьеру.

Читать это русским было неприятно. В докладе МОК дает понять, что олимпийская семья целиком и полностью поддерживает доклад Макларена, за которым стоит Всемирное антидопинговое агентство (WADA), а также столь отягчающие положение России свидетельские показания информатора Григория Родченкова – бывшего коррумпированного руководителя антидопингового агентства Русада и исполнителя главной роли в мошенничестве в Сочи.

«Заговор, который заразил и подорвал Олимпийские игры самым ужасным образом», – вот что написано в публикации МОК.

Давление со стороны альянса WADA после Рио

Буквально за несколько дней до начала летних Олимпийских игр в Рио в 2016 году Россия была на волосок от отстранения от Игр в Бразилии, но МОК струсил. И история закончилась тем, что WADA обрушилось с резкой критикой на МОК, обвинив его в том, что тот не уделяет достаточного внимания борьбе с допингом. Похоже, что после публикации заявления с обоснованием дисквалификации Легкова ситуация изменилась.

МОК вряд ли признает когда-нибудь, что подвергался давлению со стороны внушительного альянса национальных антидопинговых агентств, выступающих за то, чтобы наказать Россию. Что касается антидопингового агентства Дании (ADD), то тут налицо заметное облегчение в связи с тем, что МОК изменил курс.

«Мы были настроены скептически и опасались, что МОК передвинет российскую проблему куда-то в будущее», – говорит Микаэль Аск (Michael Ask).

Директор Датского антидопингового агентства считает, что признание МОК Родченкова мучеником, пострадавшим в борьбе за правду, и доклада Макларена теперь совершенно логично приведут ко многим серьезным последствиям.

«Дорога к тому, чтобы МОК „позаботился" о России и принял дальнейшие санкции в связи с махинациями и жульничеством, теперь открыта», – говорит Микаэль Аск.

Многие из 19 пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх россиян по-прежнему чувствуют себя неплохо. Не далее как в минувшие выходные обладатель двойного «серебра» в лыжных гонках Максим Вылегжанин принимал участие в соревнованиях на Кубок мира в Куусамо в Финляндии. Это стало возможным, потому что Всемирная федерация лыжного спорта (FIS) не имела глубоко обоснованного документа от МОК по поводу махинаций в Сочи, который Федерация могла бы использовать как своего рода рычаг для дисквалификации за применение допинга. Но теперь этот рычаг у нее есть. И это возможность, которую ни Всемирная федерация лыжного спорта, ни другие федерации упускать не должны, считает директор Датского антидопингового агентства.

«То, что МОК принял и информацию Родченкова, и доклад Макларена, дает федерациям по отдельным видам спорта юридическое основание для возбуждения новых дел. Если они это не сделают, значит, что-то не так», – констатирует Микаэль Аск.

232 российских спортсмена на зимних Олимпийских играх в курортном черноморском городе, лежащем у подножия Кавказских гор, завоевали 33 медали и побили, таким образом, национальный рекорд 1994 года, когда было завоевано 23 медали.

23 медали, завоеванные на Играх в Лиллехаммере, никто не отбирает. А вот постоянная ревизия действий России в Сочи, имеющая место в последние недели, привела к тому, что число полученных там медалей упало до 22, что параллельно означает, что Норвегия, Канада и США в общекомандном медальном зачете Россию обошли.

Едва ли есть основания думать, что расследование в отношении 22 российских медалей не будет продолжено до того, как МОК 5 декабря вынесет решение по поводу возможности участия России в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в Южной Корее в 2018 году.

Похоже, вопрос заключается в том, в каких видах спорта русские занимались своими махинациями в 2014 году – помимо лыжных гонок, биатлона, бобслея, скелетона и бега на коньках.

Будет странно, если Илья Черноусов, российский обладатель бронзовой медали в гонке на 50 км, получит «золото», поскольку его соотечественники Александр Легков и Максим Вылегжанин уже лишились своих наград по причине допинга. Или же если успевший умереть со времени Олимпиады американский бобслеист внезапно станет обладателем двойного олимпийского «серебра».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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