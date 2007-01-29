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"Золотое кольцо Гомельщины" в картинах и экспонатах

29 января 2007 14:42
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В гомельском Дворце Румянцевых-Паскевичей открылась выставка, посвященная достопримечательностям региона.В её картинах и экспонатах посетители смогут увидеть Туристический маршрут "Золотое кольцо Гомельщины". Здесь представлены самые разные работы и материалы, отражающие своеобразие и неповторимость населенных пунктов, входящих в этот туристический маршрут. В основу выставки положены работы известного речицкого мастера Евгения Щетихина. На 13 живописно-скульптурных работах можно будет фрагментарно увидеть красоту Гомеля, Речицы, Мозыря, Турова, Ветки и других объектов туристического маршрута. Посетители выставки смогут увидеть предметы народного творчества, подчеркивающие особенности населенных пунктов, и археологические находки.
# Культура

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