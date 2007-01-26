В Музее истории белорусского кино отметили 50 лет отечественной школы сценографии

Открытие экспозиции к спектаклям известных режиссеров А.Дударева, В. Григалюноса и В.Ереньковой собрало ведущих художников сцены и стало своеобразным подведением итогов работы последних лет. В экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям "Раскiданае гняздо", "Дикая охота короля Стаха", "Укрощение строптивой", "Калигула". Все эти работы скоро отправятся на конкурс в Прагу. Свое слово в искусстве сценографии сегодня говорят начинающие мастера.