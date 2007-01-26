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Идет подготовка к 14-й международной книжной ярмарке

26 января 2007 11:55
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Последние литературные новинки более чем из 30 стран мира. В столице идет подготовка к 14-й международной книжной ярмарке, которая пройдет в феврале. Сегодня ее организаторы обсудили, чем порадовать книголюбов. По традиции, в программе ярмарки-семинары, встречи с книгоиздателями, писателями и поэтами. К слову, в этом году почетным гостем от России станет Татьяна Устинова. Из нововведений - разделение экспозиции на две части: выставочную и коммерческую. Всего на выставке будет представлено более 10 тысяч наименований книг.
# Культура

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