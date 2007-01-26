26 января свой юбилей отмечает народная артистка Беларуси, член Совета Республики Национального собрания Светлана Окружная. С 60-летием ее поздравил глава государства Александр Лукашенко.Светлана Окружная, сумевшая создать целую галерею ярких, незабываемых образов, - живая легенда белорусской сцены, ее творчество - гордость и слава национального искусства, говорится в поздравлении Президента.

Актрису Национального академического драмтеатра имени Якуба Коласа хорошо знают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. За большой вклад в развитие театрального искусства и высокое профессиональное мастерство Светлана Окружная награждена медалью и орденом Франциска Скорины. Ей присуждена высшая театральная награда страны "Хрустальная Павлинка". Светлана Окружная - лауреат премии "За духовное возрождение", областной премии имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко "За материнское мужество".Единственной в нашей республике в 2005 году ей вручен диплом лауреата Международной премии мира - высшей награды Объединенной культурной конвенции США при Американском биографическом институте, который годом раньше присудил ей звание "Женщина года-2004". Женщиной года в 1997-1998 годах назвал Светлану Окружную в справочнике "2000 самых известных людей в мире" и Кембриджский научный центр.