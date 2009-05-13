Выставка слуцких поясов останется в Беларуси еще на год

Об этом договорились Национальный художественный музей Беларуси и Министерство культуры России. Несмотря на то, что слуцкие пояса – визитная карточка Беларуси, около 80 белорусских шедевров являются российской собственностью. В апреле нынешнего года министры обеих стран пришли к взаимовыгодному компромиссу. Министр культуры России Александр Авдеев пообещал, что всемирно известные изделия будут выставляться в нашем музее, причем без ограничения временных рамок и с постоянным обновлением.