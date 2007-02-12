Выдающийся художник, композитор и публицист

В Национальной библиотеке Беларуси 12 февраля состоится торжественное открытие юбилейной книжной выставки, посвященной 200-летию со Дня рождения Наполеона Орды. В экспозиции представлены репродукции с литографий, которые находятся в фондах библиотеки, ноты, альбомы, книги и другая литература о жизни и творчестве известного композитора, художника, ученого и общественного деятеля Беларуси. Состоится также презентация электронного издания "Спадчына Напалеона Орды" - в диск вошли записи из фондов библиотеки.