Что я прошу в молитвах у тебя:

В Минской духовной семинарии - торжества по случаю дня памяти небесных покровителей этого учебного заведения - святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Минская духовная семинария - высшее богословское учебное заведение Белорусской православной церкви, где готовят священнослужителей, богословов, педагогов.

А в Свято-Успенском соборе Жировичского монастыря - Божественная литургия, которую совершит Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В торжествах примет участие Христофор, архиепископ Пражский, митрополит Чешских земель и Словакии. Напомним, он находится с визитом в Беларуси. Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор также посетит Гродненский женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.