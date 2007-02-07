Вместе мы сможем победить нищету!

Объявлен международный детский конкурс на лучший дизайн почтовой марки ООН. В конкурсе на лучший дизайн почтовой марки на тему "Мы сможем уничтожить нищету" могут принять участие дети из всех стран мира в возрасте от 5 до 15 лет. Итоги объявят 6 октября в Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Шесть лучших эскизов будут изданы как серия почтовых марок. По традиции две из них поступят в обращение в Нью-Йорк, две - в Женеву и две - в Вену. Авторы 20 других эскизов, признанных лучшими, получат поощрительные премии. Последний день подачи работ - 30 июня.