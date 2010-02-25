Видео. Потрясающий воображение фейерверк в Гонконге

Более 200 000 человек собралось наблюдать шоу, которое встречало китайский Новый год, оно продолжалось почти 23 часа.

Это съемки фейерверков, которые проводились в Гонконге. Новый год, год Тигра, наступил по восточному календарю 14 февраля. Интересно, что в этом году этот момент совпал с Днем Святого Валентина и еще с рядом церковных праздников.

Несмотря на кризис, этот китайский фейерверк собрал неплохие спонсорские деньги, в пересчете около 700 000 американских долларов.

Шоу традиционно организовывают в Гонконгском порту, который находится в бухте имени королевы Виктории. Напомним, что британцы купили эту территорию на 100 лет, а когда срок договора прошел, вернули Гонконг Китаю.

Зрительница:

- Мои новогодние пожелания – чтобы люди во всем мире были счастливы, чтобы была работа.

Более 200 000 человек собралось наблюдать шоу, которое встречало китайский Новый год, оно продолжалось почти 23 часа.

Вот и подошел, наконец, Новый год, год Тигра. В этом году на Востоке его встретили 14 февраля. Тамошний старинный календарь не имеет конкретной даты, она все время меняется.