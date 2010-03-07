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Василию Раинчику — 60 лет

07 марта 2010 15:12
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Его имя широко известно не только в нашей республике, но и за ее пределами.

Он автор таких хитов 80-х как «Малиновка», «Караван», «Музыка для всех» и других, исполненных «Верасами». Вместе со своим коллективом Раинчик выступал на самых именитых площадках бывшего СССР и СНГ.

Кроме эстрады, композитор работает с классической музыкой. Сегодня он не только композитор, но и продюсер. Кроме того, Василий Петрович уже десять лет руководит Молодежным театром эстрады.

Государство высоко оценило его вклад в отечественную культуру: в 2006 году он удостоен Ордена Франциска Скорины. С днём Рождения Василия Раинчика поздравил Президент Александр Лукашенко.

# Культура

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