Василию Раинчику — 60 лет

Его имя широко известно не только в нашей республике, но и за ее пределами.

Он автор таких хитов 80-х как «Малиновка», «Караван», «Музыка для всех» и других, исполненных «Верасами». Вместе со своим коллективом Раинчик выступал на самых именитых площадках бывшего СССР и СНГ.

Кроме эстрады, композитор работает с классической музыкой. Сегодня он не только композитор, но и продюсер. Кроме того, Василий Петрович уже десять лет руководит Молодежным театром эстрады.

Государство высоко оценило его вклад в отечественную культуру: в 2006 году он удостоен Ордена Франциска Скорины. С днём Рождения Василия Раинчика поздравил Президент Александр Лукашенко.