Сандру Баллок могут признать одновременно лучшей и худшей актрисой года

Сразу две премии «Золотая малина», присуждаемые за худшие работы в кинематографе, достались в этом году Сандре Баллок.

Курьез состоит в том, что у этой актрисы есть все шансы через сутки завоевать кинопремию «Оскар» в категории «лучшая женская роль» (фильм «Обратная сторона»). Никто в кино не становился обладателем «малины» и золотой статуэтки в один и тот же год, отмечают эксперты.

На церемонии вручений наград, которые называют «антиоскарами», Баллок отметилась дважды. Роль в ленте «Все о Стиве» принесла ей незавидный эпитет «худшая актриса» года. «Малину» в категории «худший актерский дуэт» Баллок разделила с Брэдли Купером, сообщает ИТАР-ТАСС.

Блокбастер «Трансформеры: месть падших», который выдвигался в семи номинациях, получил три «антиоскара» – как худший фильм, за худшие режиссуру и сценарий. Несмотря на плохие рецензии, кассовые сборы от проката данной ленты в мире превысили 835 млн долл.

Худшим римейком признана комедия «Затерянный мир», которая принесла создателям 69 млн долларов и по сути с треском провалилась в прокате.

Среди остальных обладателей «малины» – Билли Рэй Сайрус за мужскую роль второго плана в фильме «Ханна Монтана: кино» и Сиенна Миллер за женскую роль второго плана в «Джи-ай Джон: бросок кобры».



Своих «победителей» нашла и премия за десятилетие. Худшей картиной за данный период времени назван продюсерский дебют актера Джона Траволты – фантастическая эпопея «Поле битвы – Земля». Она была снята по мотивам произведения основателя Церкви сайентологии – писателя-фантаста Рона Хаббарда. В 2000 году фильм получил гроздь из семи «антиоскаров». Сейчас худшими актером и актрисой десятилетия стали Эдди Мерфи и Пэрис Хилтон.

Приз представляет собой пластиковую ягоду, покрытую из пульверизатора краской золотистого цвета. Каждая премия стоит менее 5 долл, включая налог с продаж (7% в штате Калифорния». Обладателем наибольшего числа «Золотых малин» является Сильвестр Сталлоне.

«Золотая малина» учреждена американцем Джоном Уилсоном в 1980 году. Фонд премии насчитывает 647 человек из 46 американских штатов и 19 стран. Члены фонда отбирают номинантов из сотен фильмов, вышедших на экраны США и Канады в течение года и демонстрировавшихся в кинозалах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка минимум неделю, пишет NEWSru.com.