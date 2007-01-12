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В столице появится первый в республике Мультиплекс - многозальный кинотеатр

12 января 2007 15:19
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На месте демонтированного кинотеатра "Беларусь" возводится первый в республике Мультиплекс. Строительные работы здесь ведутся уже полгода. Сегодня в здании завершают работы по укреплению стен. Следующий этап - один из самых ответственных -  установка специального оборудования, которое будет поглощать вибрацию от метрополитена.
Новый многозальный кинотеатр "Беларусь" - важнейший строительный объект года в столице. Современный развлекательный центр - это не дань моде, а экономическая целесообразность. Мультиплекс "Беларусь" будет соответствовать всем современным стандартам. Под его крышей разместятся пять залов, кафе, бар, магазины и  игровой центр. Современные технологии кинопроката плюс архитектурные изыски. Комплекс, выполненный в стиле Hi-tech, изящно дополнит облик улицы Рамановская Слобода.
Планируется, что возведение кинокомплекса завершится к лету 2008 года.
# Культура

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