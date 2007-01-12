В столице появится первый в республике Мультиплекс - многозальный кинотеатр

На месте демонтированного кинотеатра "Беларусь" возводится первый в республике Мультиплекс. Строительные работы здесь ведутся уже полгода. Сегодня в здании завершают работы по укреплению стен. Следующий этап - один из самых ответственных - установка специального оборудования, которое будет поглощать вибрацию от метрополитена.

Новый многозальный кинотеатр "Беларусь" - важнейший строительный объект года в столице. Современный развлекательный центр - это не дань моде, а экономическая целесообразность. Мультиплекс "Беларусь" будет соответствовать всем современным стандартам. Под его крышей разместятся пять залов, кафе, бар, магазины и игровой центр. Современные технологии кинопроката плюс архитектурные изыски. Комплекс, выполненный в стиле Hi-tech, изящно дополнит облик улицы Рамановская Слобода.

Планируется, что возведение кинокомплекса завершится к лету 2008 года.