Оркестр Михаила Финберга откроет концертный сезон нового года выступлением в Жодино

В этом городе 12 января заслуженный коллектив проведет творческую встречу с автомобилестроителями БелАЗа.Концерт пройдет прямо в сборочном цеху предприятия во время обеденного перерыва. Для тысяч поклонников исполнительского мастерства оркестра музыканты подготовили специальную программу. Отметим, что такие творческие встречи Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки с трудовыми коллективами республики стали традиционными. Труженики села, жители малых городов и агрогородков, рабочие и служащие промышленных предприятий всегда тепло и сердечно встречают солистов оркестра. Помимо концерта на БелАЗе в графике коллектива на январь значится также седьмой по счету фестиваль камерной музыки в Заславле, который пройдет 19-20 января.