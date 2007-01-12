Индия во всем своем многообразии:

В столичном Доме Дружбы открылись Дни Индии. На протяжении месяца жители и гости Минска смогут ознакомиться с литературой, песнями и национальными танцами этой страны. Беларусь и Индию связывают тесные узы дружбы и сотрудничества. Подтверждение тому - товарооборот в четверть миллиарда долларов. Особо динамично развивается сотрудничество в научно-технической сфере и в области микроэлектроники. Сейчас идут переговоры по созданию совместного центра по лазерам и оптическим технологиям.