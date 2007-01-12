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Индия во всем своем многообразии:

12 января 2007 09:35
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В столичном Доме Дружбы открылись Дни Индии. На протяжении месяца жители и гости Минска смогут ознакомиться с литературой, песнями и национальными танцами этой страны. Беларусь и Индию связывают тесные узы дружбы и сотрудничества. Подтверждение тому - товарооборот в четверть миллиарда долларов. Особо динамично развивается сотрудничество в научно-технической сфере и в области микроэлектроники. Сейчас идут переговоры по созданию совместного центра по лазерам и оптическим технологиям.
# Культура

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