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В Минске подведут итоги просветительской работы церкви в минувшем году

11 января 2007 09:17
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Институт теологии БГУ совместно с Международным образовательным центром имени святых Мефодия и Кирилла проведет рождественский вечер. Главным моментом торжества станет вручение Владыкой Филаретом ежегодных Рождественских премий за достижения на ниве возрождения христианской традиции, религиозного и патриотического воспитания молодежи. Кроме того, состоится презентация научно-просветительского календаря на 2007 год. Помимо высококачественных репродукций календарь содержит описание представленных икон, а также обстоятельный экскурс в историю белорусской иконописи.
# Культура

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