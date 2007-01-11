В Минске подведут итоги просветительской работы церкви в минувшем году

Институт теологии БГУ совместно с Международным образовательным центром имени святых Мефодия и Кирилла проведет рождественский вечер. Главным моментом торжества станет вручение Владыкой Филаретом ежегодных Рождественских премий за достижения на ниве возрождения христианской традиции, религиозного и патриотического воспитания молодежи. Кроме того, состоится презентация научно-просветительского календаря на 2007 год. Помимо высококачественных репродукций календарь содержит описание представленных икон, а также обстоятельный экскурс в историю белорусской иконописи.