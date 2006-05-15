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Тираж памятных монет будет увеличен

15 мая 2006 12:00
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Национальный банк Беларуси объявил об увеличении ранее запланированного тиража памятных монет прошлых лет выпуска. Дополнительный  выпуск  будет  осуществлен  для  более полного  удовлетворения  спроса  граждан.  Общий объем запланированного тиража возрастет в 5 раз.
В этом году Нацбанк Беларуси продолжит выпуск золотых памятных монет. В рамках серии "Гарады Беларус_" будет изготовлена монета, посвященная городу Гомель. Монета серии "Святы _ абрады беларусаў" расскажет о древнем языческом празднике Сёмухе (Троице). В серии "Заказн_к_ Беларус_" появится монета, посвященная республиканскому ландшафтному заказнику "Чырвоны бор".
Спортивную тематику продолжит памятная монета, посвященная велоспорту. В 2006 году Нацбанк планирует открыть новую серию "Сямейныя традыцы_ славян" памятной монетой "Вяселле".
Также будет продолжено участие главного банка Беларуси в международных монетных программах, в рамках которых предполагается выпуск памятных монет серии "Казк_ народаў свету", а также монеты, посвященной Олимпийским играм 2008 года.
# Культура

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