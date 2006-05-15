Тираж памятных монет будет увеличен

Национальный банк Беларуси объявил об увеличении ранее запланированного тиража памятных монет прошлых лет выпуска. Дополнительный выпуск будет осуществлен для более полного удовлетворения спроса граждан. Общий объем запланированного тиража возрастет в 5 раз.

В этом году Нацбанк Беларуси продолжит выпуск золотых памятных монет. В рамках серии "Гарады Беларус_" будет изготовлена монета, посвященная городу Гомель. Монета серии "Святы _ абрады беларусаў" расскажет о древнем языческом празднике Сёмухе (Троице). В серии "Заказн_к_ Беларус_" появится монета, посвященная республиканскому ландшафтному заказнику "Чырвоны бор".

Спортивную тематику продолжит памятная монета, посвященная велоспорту. В 2006 году Нацбанк планирует открыть новую серию "Сямейныя традыцы_ славян" памятной монетой "Вяселле".

Также будет продолжено участие главного банка Беларуси в международных монетных программах, в рамках которых предполагается выпуск памятных монет серии "Казк_ народаў свету", а также монеты, посвященной Олимпийским играм 2008 года.