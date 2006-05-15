В Минске покажут <Код да Винчи>

С 18 мая начнется прокат одного из самых скандальных фильмов сезона "Код да Винчи". В трех крупнейших столичных кинотеатрах - "Октябрь", "Москва" и "Аврора" он будет демонстрироваться до 28 мая. С 29 мая картину будут показывать Дом кино, кинотеатры "Берестье" и "Салют". Белорусские зрители смогут увидеть этот фильм на день раньше, чем запланирована его мировая премьера. 19 мая картина выйдет на экраны ряда стран. Первый же показ фильма "Код да Винчи" с Томом Хэнксом и Одри Тоту в главных ролях состоится 17 мая в день открытия Каннского кинофестиваля.