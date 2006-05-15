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В Минске впервые проходят дни сербского кино

15 мая 2006 14:07
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Жизнеутверждающие и полные чувств картины с родины известнейшего кинооптимиста Эмира Кустурицы - это лучшее из нового сербского кино. Дни национальных кинематографий  для минчан привычны. Но сербское кино, пусть и показанное у нас впервые, было презентовано с фестивальным размахом.  Посол Сербии и Черногории с супругой, ведущие сербские актеры и режиссеры - это все почетные гости. Толпа журналистов и зрителей на просмотрах - это все заинтересованная общественность.
Как считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии и Черногории  в Республике Беларусь Сречко Дкукич считает, что <кино - лучший способ знакомства с другими культурами>. А познакомиться с сербской культурой будет интересно хотя бы потому, что кино из этой страны сочетает в себе и черный, и добрый юмор. Жизнь со слезами на глазах, но сквозь слезы пробивается хохот. И все это на фоне любви, которой сербское кино пропитано насквозь.
Кстати, сербское кино у нас показывают тоже от большой любви,  от большой любви кинодраматурга и режиссера Йована Марковича к Беларуси.
# Культура

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