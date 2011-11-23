В Молодечно начали выпускать электронные баяны

И латиноамериканские ритмы, и классика, и даже цыганские напевы. Импровизации двадцатилетнего баяниста-виртуоза Виталия Воронко предугадать невозможно. Более того — если закрыть глаза — сразу и не поймешь, на каком музыкальном инструменте играет молодой человек. И один ли играет.

Этот электронный баян-синтезатор у Виталия с сентября. И с прежним стандартным инструментом, конечно, не сравнится. Музыкант на пару с баяном сами себе и джаз-бэнд, и симфонический оркестр.

А вот начал постигать азы «баянного искусства» Виталий по профессиональным меркам довольно поздно — в девять лет. Тогда еще в родных Барановичах.

Виталий Воронко, баянист, стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Я до сих пор учусь и совершенствую мастерство в Белорусской государственной академии музыки. Занимаюсь и классикой, и эстрадой параллельно.

К слову, актерское мастерство, без которого баянисту вообще никак не обойтись, у Виталия чуть ли не от рождения. Даже когда выпускает баян из рук, все эмоции налицо.

Виталий Воронко, баянист, стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Это просто внутренние переживания, которые не нужно скрывать. Нужно выплескивать и дарить зрителям.

Достижений в его двадцать лет — немало. Виталий Воронко — дважды стипендиат Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, победитель конкурсов и фестивалей в Италии, Германии, Польше. Однако сам об общих с баяном победах не говорит — смущается.

Виталий Воронко, баянист, стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Честно вам признаться, я с этим инструментом сплю. Рядышком. У меня их два, белый и черный.

Любимый белый инструмент баянисту достался в подарок от молодечненского музыкального предприятия. Здесь и рождаются баяны для настоящих виртуозов — и с электронным, и с акустическим звучанием.

Владимир Стасевич, начальник отдела маркетинга Молодечненского музыкального предприятия:

И классику, и что-то другое можно играть. На нем прекрасно можно обучаться и в консерваториях, и пригоден для сцены.

В одном баяне более чем сотня программ. Такую роскошь за полторы тысячи евро пока мастерят только на заказ. Собирают до десяти инструментов в месяц. Подобные экземпляры до этого выпускали только в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что и говорить — теперь у итальянцев есть достойный белорусский конкурент.