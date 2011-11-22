Николай Кириченко о смерти Раевского: Это потеря не только театра Янки Купалы, это потеря всей белорусской театральной общественности

Театральный мир прощается с талантливым белорусским режиссером Валерием Раевским. Сегодня в дом Литератора в Минске пришли родные, близкие и коллеги мастера сцены. Поклонники его таланта приехали из многих театров.

Похоронят народного артиста Беларуси на Восточном кладбище столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Николаевич умер 19 ноября на 73-м году жизни после тяжелой болезни. Он 35 лет был главным режиссером и художественным руководителем Купаловского театра. Создал около полусотни спектаклей, в том числе в России, Украине, Ирландии, Польше, Словении и Эстонии. Работы Раевского отмечены наградами престижных театральных фестивалей. Он был режиссером, который принес в Купаловский новую эстетику и создал удивительный образный мир произведений отечественных драматургов.

Николай Кириченко, народный артист Беларуси:

Это целая эпоха, это потеря не только театра Янки Купалы, это потеря всей белорусской театральной общественности. И я думаю, что не только белорусской — у него много спектаклей было поставлено и за пределами нашей республики.

Геннадий Гарбук, народный артист Беларуси:

Он уже более 40 лет был художественным руководителем, а это большая редкость, чтобы такой большой срок человек с молодых лет руководил театром. И, кстати говоря, неплохо руководил. И актёры были загружены, и росли при нём, и награды получали, и Госпремию.