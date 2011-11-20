V Международный фестиваль театрального искусства «Панорама» стартует в Минске

Новости Беларуси, Минск. В этом году в фестивале участвуют восемь театральных коллективов из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши. Это драматические, танцевальный и кукольный театры. Все они – признанные мастера сцены.

На протяжении недели зрители на пяти площадках смогут увидеть 9 постановок. Среди них – классика русской и белорусской литературы. Откроет же театральную неделю сегодня спектакль «Чайка».

Елена Лиопо, арт-директор Международного театрального фестиваля «Панорама-2011»:

«Чайка», которой откроется фестиваль, это провокационный спектакль. Возможно, часть какой-нибудь очень пожилой публики, воспитанной на хрестоматийной школьной классике, отнесется с недоверием к этому спектаклю. Но то, что он красочный, интересный, не оставит равнодушным – это главное.

Приветствие его участникам направил президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что это один из наиболее интересных и демократичных творческих форумов на постсоветском пространстве, который удивляет художественными открытиями и яркими творческими именами.