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В Минске открылась выставка работ армянского художника Спартака Арутюняна

15 мая 2006 08:57
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Темы весны, любви, единения двух начал - художник воспевает в своей новой выставке под названием <Двое>.Спартак родом из Армении, а в белорусской столице живет почти тридцать лет. Представляет свои полотна широкой зрительской аудитории с 1993 года. На счету живописца - 15 выставок. Его картины выставлялись в галереях Армении, Польши, Германии...
Сюжеты картин художника - утопия человеческого счастья. В них, как из другого мира, сквозь солнечные мозаики можно подсматривать за счастливыми влюбленными. Они оберегают друг друга от дождя и греются, трогательно прижимаясь друг к дружке:
# Культура

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