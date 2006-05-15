В Минске открылась выставка работ армянского художника Спартака Арутюняна

Темы весны, любви, единения двух начал - художник воспевает в своей новой выставке под названием <Двое>.Спартак родом из Армении, а в белорусской столице живет почти тридцать лет. Представляет свои полотна широкой зрительской аудитории с 1993 года. На счету живописца - 15 выставок. Его картины выставлялись в галереях Армении, Польши, Германии...

Сюжеты картин художника - утопия человеческого счастья. В них, как из другого мира, сквозь солнечные мозаики можно подсматривать за счастливыми влюбленными. Они оберегают друг друга от дождя и греются, трогательно прижимаясь друг к дружке: