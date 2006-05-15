В БГУ проходит 1-й Международный форум студенческих хоровых коллективов

В числе участников - народная хоровая капелла БГУ, которая отмечает 60 лет со дня основания, хор педагогического факультета Могилевского государственного Университета, камерный хор Белорусского государственного экономического факультета, студенческий хор Минского лингвистического университета: У каждого коллектива - своя история, свой путь в творчестве, своя стилистика. Всех участников форума объединила музыка - международный, доступный и самый человечный язык общения.