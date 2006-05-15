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В БГУ проходит 1-й Международный форум студенческих хоровых коллективов

15 мая 2006 08:57
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В числе участников - народная хоровая капелла БГУ, которая отмечает 60 лет со дня основания, хор педагогического факультета Могилевского государственного Университета, камерный хор Белорусского государственного экономического факультета, студенческий хор Минского лингвистического университета: У каждого коллектива - своя история, свой путь в творчестве, своя стилистика. Всех участников форума объединила музыка - международный, доступный и самый человечный язык общения.
# Культура

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