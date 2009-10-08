В Мексике остановлена экранизация последнего романа Маркеса

Власти мексиканского штата Пуэбла отказались финансировать экранизацию книги колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса «Вспоминая моих грустных шлюх» (Memoria de Mis Putas Tristes).

Правозащитники уверены, провокационный фильм будет пропагандировать педофилию и детскую проституцию. Последний роман нобелевского лауреата был опубликован еще в 2004 году. По сюжету книги, 90-летний журналист отправляется в бордель, который он посещает уже много лет, чтобы в свой день рождения подарить себе ночь страстной любви с 14-летней девственницей.

Начало съемок было запланировано в Мексике на конец октября, однако сюжет романа и, соответственно, нового фильма вызвал бурю протеста среди представителей религиозных и правозащитных организаций, сообщает newsru.com. Жалоба поступила в прокуратуру штата Пуэбла в понедельник, 5 октября, и 7 октября съемки были отменены.

По мнению продюсера картины Рикардо дель Рио, разыгравшаяся полемика абсолютно необоснованна. «Они пытаются запретить фильм, не зная ни его сценарий, ни точку зрения режиссера. Как они могут так думать и критиковать?» - возмутился он.