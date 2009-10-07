Объявлены финалисты «Русского Букера»

7 октября оргкомитет литературной премии «Русский Букер» объявил имена шестерых претендентов на награду, лауреат станет известен 3 декабря 2009 года.

В шестерку финалистов вошли: Елена Катишонок (Жили-были старик со старухой), Роман Сенчин (Елтышевы), Александр Терехов (Каменный мост), Борис Хазанов (Вчерашняя вечность), Елена Чижова (Время женщин) и Леонид Юзефович (Журавли и карлики).

Как сообщает сайт конкурса Премия «Русский Букер», в 2009 году для участия номинировано 82 произведения, допущено – 24. В процессе выдвижения номинантов приняли участие 44 издательства, 8 журналов, 2 университета и 12 библиотек.

Оценивая выбор финалистов, председатель жюри премии «Русский Букер» 2009 года поэт, прозаик и эссеист Сергей Гандлевский сказал:

«Во-первых, я огорчен, что по уставу Букеровской премии в шорт-листе всего шесть позиций. Не знаю, как когда, но в этом году «короткий список» мог бы быть чуть ли не вдвое вместительнее: жюри резало, что называется, по живому. И второе. Члены жюри, разумеется, не ждут, что читающая публика и критики безоговорочно и целиком одобрят наш выбор. Но я надеюсь, что с нами, в любом случае, согласятся в одном: финалистов подвигла на труд самая серьезная личная причина – в каждом из шести романов слышится насущное для автора сообщение».

В жюри литературной премии также вошли прозаик, критик Павел Басинский, прозаик, историк литературы Алексей Варламов, прозаик, критик Майя Кучерская, литератор и актер Владимир Рецептер.

В 2009 году старейшая в России независимая литературная премия будет присуждаться в 18-й раз. Размер приза, получаемого победителем, в этом году составляет 500 тысяч рублей, финалисты получат по 50 тысяч рублей.