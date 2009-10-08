Одобрен проект реконструкции Купаловского театра

Архитектурный проект реконструкции здания Национального академического театра имени Янки Купалы одобрен на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады.

При разработке проекта реконструкции с реставрацией историко-культурной ценности здания Национального академического театра имени Янки Купалы использовались архивные документы: фотографии и проект архитектора этого здания Карела Козловского. В послевоенные годы здание театра было значительно перестроено, тогда же оно обросло новыми постройками. Остались фотографии, на которых запечатлен фасад здания, интерьер того времени. К сожалению, никаких элементов интерьера оригинальной постройки XIX века не сохранилось, пишет БЕЛТА.

По архитектурному проекту более поздняя пристройка к этому зданию (50-х годов прошлого века) будет демонтирована и заменена другим, стилистически вписывающимся в образ театра. Столь необходимые современному театру площади разместятся в трех подземных этажах под новой административной частью здания. Там будут размещены современная репетиционная, пошивочные цеха, складские помещения, где будут храниться декорации. Сейчас театр вынужден к каждому спектаклю привозить декорации со склада, находящегося в другой части города.