В атмосферу театра окунулся Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер»

На могилевской сцене идет спектакль по мотивам произведения классика английской литературы Бернарда Шоу.

К слову, это самая успешная постановка последних лет. В ней участвуют известные российские актёры. Режиссёру Павлу Сафонову за эту постановку присуждён специальный приз жюри за смелый эксперимент.

Кстати, у любимца дам - Григория Антипенко - эти гастроли совпали с юбилеем. Своё 35-летие он отметит на сцене в Могилеве.

- Ничего серьёзного я не планирую, мне будет просто приятно - это первый спектакль, который я буду играть в свой день рождения. Беларусь - это моя вторая родина, у меня отец отсюда, и я провел здесь всё своё детство. Поэтому для меня это неслучайное совпадение, - сказал актёр.

- Я здесь воспринимаю всё также, как тогда, когда мы были единым государством - для меня нет какого-то раздела. Я очень люблю Беларусь, здесь замечательные люди, очень открытые, очень улыбчивые, в хорошем смысле наивные, - поделилась впечатлениями заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Рутберг.