Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси сегодня в день Богоявления - Крещения Господня - совершит праздничную литургию в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.

Затем пройдет чин великого освящения воды, которую в честь праздника называют крещенской. Этот обряд пришел в христианство из древних культов. Водное омовение стало сродни "очищения" человека от скверны. В праздничный день происходило освящение воды в церкви и проруби, служился торжественный молебен, после чего верующие омывались святой водой, обладающей чудодейственной силой. Эта вода называется "великой святыней", которую принимают во время недомогания. Ею также окропляют храм, людей и все, что относится к земному бытию человека - дома и хозяйственные постройки. Согласно Евангелию, в этот день миру предстала Пресвятая Троица. Праздник потому и называется Богоявлением.