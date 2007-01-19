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В этот день миру предстала Пресвятая Троица

19 января 2007 09:49
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Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси сегодня в день Богоявления - Крещения Господня - совершит праздничную литургию в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.

Затем пройдет чин великого освящения воды, которую в честь праздника называют крещенской. Этот обряд пришел в христианство из древних культов. Водное омовение стало сродни "очищения" человека от скверны. В праздничный день происходило освящение воды в церкви и проруби, служился торжественный молебен, после чего верующие омывались святой водой, обладающей чудодейственной силой. Эта вода называется "великой святыней", которую принимают во время недомогания. Ею также окропляют храм, людей и все, что относится к земному бытию человека - дома и хозяйственные постройки. Согласно Евангелию, в этот день миру предстала Пресвятая Троица. Праздник потому и называется Богоявлением.

      

# Культура

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